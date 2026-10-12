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Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна
АР/БТА

Той призова международните партньори да засилят натиска върху руските организации, свързани с военното производство

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че продължава ударите по енергийната инфраструктура на страната, вместо да приеме предложеното от САЩ прекратяване на атаките срещу енергийни обекти.

Само за един ден руските сили са поразили шест такива обекта, а 33 души са пострадали в различни части на Украйна, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в социалната мрежа X.

„Все по-очевидно е, че Русия не желае да приеме енергийно прекратяване на огъня, предложено от Съединените щати, и възнамерява да продължи терористичните си въздушни атаки срещу нашия народ и общности“, написа украинският държавен глава.

Зеленски призова международните партньори да засилят натиска върху руските организации, свързани с военното производство, особено тези, които произвеждат балистични ракети и дронове „Шахед“.

Украинският президент благодари на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на държавите членки на ЕС за приемането на нов пакет от санкции срещу руския военно-промишлен комплекс.

Неяснота около енергийното примирие

На 11 октомври американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на ударите по енергийната инфраструктура във войната между Русия и Украйна се очаква да влезе в сила в неделя.

Зеленски посочи, че не е бил запознат с подобна договореност, но потвърди готовността на Киев да спре атаките срещу енергийната инфраструктура, ако Москва предприеме същата стъпка.

По думите му украинските въоръжени сили са получили съответните инструкции след изявлението на американския президент. Продължаващите руски удари обаче засилват съмненията на Киев относно готовността на Москва да се придържа към подобно примирие.

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