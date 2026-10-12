Кая Калас: Само натискът над Москва може да сложи край на войната в Украйна

Най-прекият път към прекратяване на войната в Украйна е засилването на натиска върху Русия, а не правенето на отстъпки. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието на външните министри на държавите членки в Люксембург.

Калас отхвърли твърденията, че постигането на съгласие между европейските страни за нови санкции става все по-трудно. Като доказателство тя посочи приетия днес пакет, който включва най-големия досега брой руски лица и организации, подложени на ограничителни мерки.

Според нея Европейският съюз би постигнал по-добри резултати, ако действа съгласувано със САЩ. Калас подчерта, че натискът е единственият подход, който може да доведе до промяна в поведението на Москва. По думите ѝ облекчаването на американските санкции не е довело до деескалация, а е било последвано от засилване на руските удари срещу Украйна.

ЕС обсъжда нови ограничения за руски граждани

Попитана как би изглеждала победата във войната, Калас заяви, че именно Украйна трябва да определи какво означава тя за страната.

Върховният представител съобщи още, че има политическа подкрепа за предложението да бъде забранено влизането в ЕС на бивши руски военнослужещи, както и да бъдат преустановени визите за руски туристи. По този въпрос обаче остават нерешени практически и правни детайли.

Брюксел търси начин замразените руски активи да помогнат на Украйна

Европейският съюз продължава да разглежда възможностите за използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна. Калас отбеляза, че Киев изпитва сериозен финансов недостиг, докато според нея Москва не показва готовност за мирно решение.

Тя заяви, че е логично Русия да поеме разходите за щетите, причинени от войната, но подчерта, че при евентуално решение за използване на блокираните средства държавите членки трябва да споделят свързаните с него рискове.

ЕС обсъжда и ударите с дронове в Черно море

По време на срещата външните министри са разгледали и въпроса за атаките с дронове в Черно море. Според Калас е необходим цялостен подход, който да включва санкционни мерки, установяване и публично посочване на източника на атаките, както и подобряване на обмена на разузнавателна информация между партньорите.