Мерц: Русия ще преговаря за мир само под натиск

Русия ще бъде готова да води реални преговори за прекратяване на войната в Украйна единствено ако върху нея бъде оказан достатъчен натиск. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, коментирайки обявеното от американския президент Доналд Тръмп споразумение с Москва за доставките на руски дизел, предаде Франс прес.

Мерц обърна внимание на разминаването между заявените намерения за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура и действията на руските сили. По думите му Русия е извършила мащабни нападения срещу украински енергийни обекти с гражданско предназначение. Германският канцлер потвърди, че Берлин и европейските му партньори продължават да подкрепят украинския президент Володимир Зеленски.

Той отправи и критика към обещанията на Доналд Тръмп от началото на втория му президентски мандат, че ще сложи край на войната в рамките на броени дни.

„За съжаление, конфликтът в Украйна не е приключил, въпреки че това беше целта, която президентът Тръмп си постави още в началото на втория си мандат“, заяви Мерц.

Канцлерът съобщи още, че през почивните дни съветници по външната политика на лидерите на Германия, Франция и Великобритания са били на посещение в САЩ. Целта на разговорите с американската администрация е била да се обсъдят възможностите за прекратяване на конфликта.

Мерц подчерта, че дипломатическите усилия продължават, като европейските държави търсят съгласувана позиция с Вашингтон за постигане на мир в Украйна.