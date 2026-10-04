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Мерц обяви 1,3 млрд. евро за Украйна на 5 км от взрив на дрон

Мерц обяви 1,3 млрд. евро за Украйна на 5 км от взрив на дрон
АП/БТА

Около един милиард евро от германската помощ е предназначена за военни цели, включително оръжия с голям обсег, бойни дронове и сателитни технологии

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви нов пакет от помощи за Украйна на стойност над 1,3 милиарда евро по време на посещението си в Киев, съобщи АП.

Мерц направи това заявление на фона на засилващихся руски атаки срещу украински градове. Въздушната война се интензифицира, като Москва застрашава градове из цяла Украйна с балистични ракети и реактивни дронове, които трудно се прехващат, а Киев отговаря, поразявайки петролни обекти и складове в Русия.

Около един милиард евро от германската помощ е предназначена за военни цели, включително оръжия с голям обсег, бойни дронове и сателитни технологии, „за да може Украйна да поразява руските установки“, както заяви Мерц на пресконференция. Германия отпуска и около 350 милиона евро енергийна помощ преди зимата, която ще бъде използвана за генератори, подстанции и ремонтни дейности.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че двете страни са подписали 15 споразумения на стойност над 8,5 милиарда евро, които са насочени към сътрудничеството в сферата на сигурността, производството и доставките на оръжия, както и засилване на борбата с дроновете.

Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати атаките срещу Украйна и да прояви готовност за преговори, като отправи призива си от Киев.

„Господин Путин, сложете край на тази безсмислена война! Готови сме за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването на тази война. Тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна обаче трябва да спрат“, заяви Мерц.

По време на посещението си, Мерц посети Националната академия на науките в Киев, която бе поразена при руска атака. При атаката загина една жена и бяха ранени шестима души, а пожар увреди два етажа на историческата сграда.

По време на визитата на Мерц в Киев, руски атаки предизвикаха няколко тревоги за дронове. Дрон порази Северния мост на Киев, на около 5 км от местоположението на германския канцлер. На съвместна пресконференция с украинския президент, Мерц заяви, че руските заплахи и атаки няма да го уплашат.

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