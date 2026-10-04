Мерц пристигна на изненадващо посещение в Киев

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, където ще проведе разговори с украинския президент Володимир Зеленски. Той е придружаван от министъра на икономиката Катерина Райхе и представители на германската отбранителна индустрия, предаде Ройтерс.

Посещението идва на фона на засилените руски атаки срещу украински градове и има за цел да покаже продължаващата подкрепа на Берлин за Киев.

„Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа“, заяви Мерц. Той обвини руските сили, че атакуват населени места, жилищни сгради и енергийна инфраструктура.

Германският канцлер предупреди, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна мощ в бъдеще може да бъде насочена срещу други европейски държави.

Мерц заяви още, че ще увери Зеленски в готовността на Германия да продължи да оказва помощ на Украйна.

По време на визитата се очаква германският канцлер да обяви нов пакет от подкрепа за Киев. Той включва 1 млрд. евро военна помощ и още 350 млн. евро за възстановяване на енергийния сектор, съобщиха представители на германското правителство.

Очаква се също да бъде финализирано споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. Сред участниците в германската делегация са ръководители на „Сименс Енерджи“ (Siemens Energy), „Хензолт“ (Hensoldt), „Дил Дифенс“ (Diehl Defence), „Куантум Системс“ (Quantum Systems) и други компании.

Освен военната и икономическата подкрепа Мерц се очаква да постави пред украинското правителство въпроса за реформите, свързани с процеса на присъединяване към Европейския съюз. Сред основните изисквания на европейските партньори на Киев е напредъкът в борбата с корупцията.

След разговор с Мерц в сряда Зеленски съобщи, че Германия и Украйна са близо до финализирането на споразумение за производство на дронове, ракети и свързани с тях технологии.

Особено внимание се очаква да бъде отделено на производството на дронове прехващачи, предназначени за противодействие на реактивни безпилотни апарати. Германската компания „Куантум Системс“ вече е провела успешни изпитания на подобни системи.

От лятото Русия използва ежедневно десетки високоскоростни реактивни дронове при атаки срещу гражданска и военна инфраструктура, според информацията, цитирана в материала.

През април „Куантум Системс“ и украинската компания „УАЙ Дроунс“ (WIY Drones) обявиха създаването на съвместно предприятие. То ще произвежда дрона прехващач „Стрила“ (Strila), както и технологии за противовъздушна отбрана.

Плановете включват още съвместна разработка и производство на оръжия с обсег над 1000 километра. Според споразумението Украйна ще може да използва тези оръжия за нанасяне на удари по цели дълбоко на руска територия.