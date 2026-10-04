Новини
Търси
Подкаст
Свят

Мерц пристигна на изненадващо посещение в Киев

Мерц пристигна на изненадващо посещение в Киев
АР/БТА

Германският канцлер предупреди, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна мощ в бъдеще може да бъде насочена срещу други европейски държави

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, където ще проведе разговори с украинския президент Володимир Зеленски. Той е придружаван от министъра на икономиката Катерина Райхе и представители на германската отбранителна индустрия, предаде Ройтерс.

Посещението идва на фона на засилените руски атаки срещу украински градове и има за цел да покаже продължаващата подкрепа на Берлин за Киев.

„Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа“, заяви Мерц. Той обвини руските сили, че атакуват населени места, жилищни сгради и енергийна инфраструктура.

Германският канцлер предупреди, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна мощ в бъдеще може да бъде насочена срещу други европейски държави.

Мерц заяви още, че ще увери Зеленски в готовността на Германия да продължи да оказва помощ на Украйна.

По време на визитата се очаква германският канцлер да обяви нов пакет от подкрепа за Киев. Той включва 1 млрд. евро военна помощ и още 350 млн. евро за възстановяване на енергийния сектор, съобщиха представители на германското правителство.

Очаква се също да бъде финализирано споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. Сред участниците в германската делегация са ръководители на „Сименс Енерджи“ (Siemens Energy), „Хензолт“ (Hensoldt), „Дил Дифенс“ (Diehl Defence), „Куантум Системс“ (Quantum Systems) и други компании.

Освен военната и икономическата подкрепа Мерц се очаква да постави пред украинското правителство въпроса за реформите, свързани с процеса на присъединяване към Европейския съюз. Сред основните изисквания на европейските партньори на Киев е напредъкът в борбата с корупцията.

След разговор с Мерц в сряда Зеленски съобщи, че Германия и Украйна са близо до финализирането на споразумение за производство на дронове, ракети и свързани с тях технологии.

Особено внимание се очаква да бъде отделено на производството на дронове прехващачи, предназначени за противодействие на реактивни безпилотни апарати. Германската компания „Куантум Системс“ вече е провела успешни изпитания на подобни системи.

От лятото Русия използва ежедневно десетки високоскоростни реактивни дронове при атаки срещу гражданска и военна инфраструктура, според информацията, цитирана в материала.

През април „Куантум Системс“ и украинската компания „УАЙ Дроунс“ (WIY Drones) обявиха създаването на съвместно предприятие. То ще произвежда дрона прехващач „Стрила“ (Strila), както и технологии за противовъздушна отбрана.

Плановете включват още съвместна разработка и производство на оръжия с обсег над 1000 километра. Според споразумението Украйна ще може да използва тези оръжия за нанасяне на удари по цели дълбоко на руска територия.

Още по темата

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Зеленски подписа закона за присъединяването на Украйна към Европейския фонд за отбрана

Зеленски подписа закона за присъединяването на Украйна към Европейския фонд за отбрана

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

САЩ обмислят участие в операцията на Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен

САЩ обмислят участие в операцията на Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен

Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек

Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек

Прозападната коалиция спечели убедително изборите в Латвия

Прозападната коалиция спечели убедително изборите в Латвия

Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

Руски дронове удариха Киев след пристигането на Мерц

Руски дронове удариха Киев след пристигането на Мерц

Водещи

Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони

Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

  • Преди 14 минути
„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

  • Преди 19 минути
Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

  • Преди 29 минути
Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек

Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек

  • Преди 56 минути
Бивш гръцки премиер с остър упрек към Атина за сделката с България

Бивш гръцки премиер с остър упрек към Атина за сделката с България

  • Преди 1 час
Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

  • Преди 1 час
Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

  • Преди 1 час
Двама са пострадалите в катастрофа на пътя Асеновград - Кърджали край с. Новаково

Двама са пострадалите в катастрофа на пътя Асеновград - Кърджали край с. Новаково

Прозападната коалиция спечели убедително изборите в Латвия

Прозападната коалиция спечели убедително изборите в Латвия

  • Преди 2 часа
Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

  • Преди 2 часа
12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

  • Преди 2 часа
Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа