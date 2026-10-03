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Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва
Снимка: AP/БТА

Зеленски заяви, че Киев няма да атакува цивилни цели, въпреки че Русия разширява ударите си срещу украинската инфраструктура

Украйна ще удвои атаките си срещу руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари от Москва, целяща да принуди хората да напуснат Киев и други градове, но няма да атакува цивилно население, заяви президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви, че украинското разузнаване е получило документи, показващи, че руският лидер Владимир Путин е издал "нова доктрина" за военни атаки срещу много по-широк кръг от цивилни цели преди тази зима.

"Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура... логистика... пътища, училища, болници, да оказват натиск върху хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове", каза Зеленски. "Това е целта на операцията."

Зеленски каза, че промяната в политиката е била породена от желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато армията му губи позиции в ключов фронтов регион и понася по-високи нива на жертви.

Кремъл не беше на разположение за коментар в събота. Но в изявление, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, руското външно министерство заяви, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели, които според него са ответни удари за украинските атаки срещу Русия през последните месеци.

И двете страни отричат умишлените нападения срещу цивилни.

Зеленски заяви, че продължаващата украинска контраофанзива с кодово име "Вивалди" е отвърнала около 140 кв. км от източния Донбас, който Русия заяви, че трябва да контролира изцяло като условие за всяко мирно споразумение.

През последните седмици администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се стреми да възобнови преговорите за прекратяване на четиригодишния конфликт - най-кървавият в Европа след Втората световна война.

Миналия месец американският лидер призова Украйна да се въздържа от удари по руски петролни инсталации, заявявайки, че това води до рязко покачване на световните цени на дизела.

Но Зеленски, говорейки, докато сирените за въздушна тревога виеха пред позлатените зали на президентските офиси, заяви, че не е получил никакви индикации от Русия, че Путин е заинтересован от мирни преговори или от обсъждане на прекратяване на огъня по отношение на енергийната инфраструктура.

През последната седмица украинската столица беше подложена на постоянни атаки от руски дронове и ракети, насочени към енергийни и телекомуникационни активи, пътна и железопътна инфраструктура. За първи път Русия насочи вниманието си към мостовете през река Днепър, свързващи източен и западен Киев.

Зеленски заяви, че Украйна ще отговори на промяната в тактиката на Москва, но няма да отговори по същия начин, като безразборно атакува гражданска инфраструктура.

"Трябва да отговорим по всякакъв (възможен) начин. С атаките им срещу нашата енергия, ние трябва да отговорим и срещу тяхната енергия. Преди всичко, петролните рафинерии: кое им дава пари за тази война", каза Зеленски на английски. "Но ние, разбира се, няма да отговорим, точно както те, срещу никакви граждански обекти."

След като администрацията на Тръмп покани Путин да присъства на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември и обсъди бизнес сделки с руски пратеници, Зеленски призова Вашингтон да не нормализира отношенията с Русия, преди да осигури връщане към мира.

Зеленски заяви, че би се радвал да се срещне с Путин за мирни преговори на Г-20, но предупреди САЩ да не вярват на "илюзии", че Русия ще прекрати военните действия, ако получи контрол над Донбас.

"Не е честно просто да се нормализираме", каза Зеленски, облечен в запазената си марка черна тениска и яке във военен стил. Всяко възобновяване на икономическите и дипломатическите отношения със Запада трябва да бъде в замяна на мир, каза той: "Защото мирът е по-важен от всякакъв вид икономика."

Въпреки че САЩ предложиха възобновяване на тристранните преговори през следващите седмици в ОАЕ, Зеленски отбеляза, че точната дата и място за разговорите на техническо ниво не са определени.

Украински официални лица предупреждават, че Русия е складирала стотици балистични ракети преди очакваната зимна атака срещу електроенергийната и водоснабдителната инфраструктура. Миналата зима, най-тежката от войната, руските удари оставиха части от страната без електричество и отопление в продължение на дни.

От лятото насам Москва започна да изстрелва десетки бързи и сравнително евтини реактивни дронове "Шахед" на ден към Украйна, чиято противовъздушна отбрана изпитваше затруднения, тъй като предишното поколение дронове-прехващачи бяха твърде бавни, за да ги хванат.

Зеленски заяви, че Украйна е била принудена да разчита в голяма степен на своите изтребители - F-16 и МиГ-ове, за да свали около 60% от руските дронове с реактивен двигател, но доставките на 20-милиметрови боеприпаси за самолетите са на изчерпване.

Киев спешно работи по други решения - включително засилване на възможностите си за заглушаване, каза той. През втората половина на октомври ще получи първата пратка малки, евтини ракети за противовъздушна отбрана, способни да поразят новите "Шахеди".

Миналата седмица Зеленски заяви, че Украйна разработва пет модела нови дронове-прехващачи, способни да свалят изтребителите "Шахед". След среща с началниците на отбраната той заяви, че тестовете на два от тези модели показват скромен процент на успех от около 30%.

"Ще трябва да го мащабираме", каза той. "Надявам се, че с всички тези неща, с всички тези елементи, ще намерим начин."

Украйна обяви тази седмица първото бойно използване на собствена балистична ракета местно производство - FP-7, която има обхват от около 250 км (155 мили).

Зеленски заяви, че се е обадил на производителя Fire Point, за да окаже натиск върху ръководителите да завършат бързо модела с по-голям обсег, FP-9, който според компанията може да достигне Москва.

"Попитах ги къде е моят FP-9?", каза Зеленски с усмивка. "Имаме нужда от FP-9. И FP-9 ще бъде (готов) тази есен, сигурен съм."

Зеленски заяви, че скорошната серия от руски нахлувания с дронове и хибридни атаки в Европа са опит за сплашване на европейското население и разделяне на подкрепата за Украйна.

Някои европейски лидери започват да разбират това, каза той, и затягат позицията си.

Русия твърди, че подобни обвинения са безпочвени и са резултат от антируска истерия.

След разговори с европейски представители в Брюксел тази седмица Украйна е намерила финансиране, за да продължи с поръчките за дронове, от които се нуждае, за да продължи бойните действия в началото на 2027 г., каза Зеленски.

Украински представители бяха работили по план с европейски партньори за запушване на дупка от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на Киев тази година.

Плановете включват комбинация от преразпределение на собствените бюджетни ресурси на Украйна, двустранна помощ и използване на "парични кредити" от частта от заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за следващата година, каза Зеленски.

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