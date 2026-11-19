Войната в Украйна беше основната тема на срещата между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС) в Шънджън. Това заяви пред журналисти след края на разговорите съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, предава ТАСС.

"По време на срещата, продължила около 40 минути, двамата обсъдиха конфликта в Украйна и въпроси, свързани с двустранните отношения", посочи той.

“Обсъдена бе и подготовката за тристранната среща на върха (с китайския президент Си Дзинпин)“, отбеляза Ушаков.

"Разговорите преминаха добре и Путин напусна срещата “в отлично настроение”, посочи съветникът на руския президент.

"По време на двустранните разговори не са правени особено важни изявления, тъй като се готвим за най-важната среща, която ще бъде в тристранен формат”, добави Ушаков.