Левски София победи с 3:0 (25:16, 25:14, 25:13) като домакин Дея спорт в двубой от четвъртия кръг в първенството на България по волейбол за жени.

"Сините" се изкачиха на второ място в класирането с актив от 15 точки, колкото има и лидерът Марица Пловдив с един изигран мач по-малко. Воденият от треньора Драган Нешич състав записа трети пореден и общо пети през сезона.

Превъзходството на домакините беше голямо и в трите гейма. Отборът от Бургас успя да премине границата от 15 точки само в първата част. След това Левски затвърди превъзходството си и приключи срещата за по-малко от един час.

Дея спорт е на девето място в подреждането с шест последователни поражения.