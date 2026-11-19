Софийският окръжен съд решава дали да остави за постоянно в ареста граничния полицай Емил Георгиев, който блъсна и уби 18-годишната Милена в Драгоман.

Според прокуратурата, той по непредпазливост е причинил пътно-транспортно произшествие, при което е настъпил фатален изход.

Деянието обаче е извършено след употреба на алкохол, което е утежняващо вината обстоятелство. Дрегерът на място е отчел 1,63 промила алкохол, сочат данните от разследването.

Към момента са иззети записите от камерите за видеонаблюдение в района, разпитани са свидетели, назначени са съдебно-медицински и съдебно-химически експертизи.