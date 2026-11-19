Съдът решава дали да остави в ареста полицая, блъснал 18-годишното момиче в Драгоман
Днес, 19 ноември, от 11:00 часа, в църквата в село Алдомировци ще бъде опелото на 18-годишната Милена
Софийският окръжен съд решава дали да остави за постоянно в ареста граничния полицай Емил Георгиев, който блъсна и уби 18-годишната Милена в Драгоман.
Според прокуратурата, той по непредпазливост е причинил пътно-транспортно произшествие, при което е настъпил фатален изход.
Деянието обаче е извършено след употреба на алкохол, което е утежняващо вината обстоятелство. Дрегерът на място е отчел 1,63 промила алкохол, сочат данните от разследването.
Към момента са иззети записите от камерите за видеонаблюдение в района, разпитани са свидетели, назначени са съдебно-медицински и съдебно-химически експертизи.
Жители на Драгоман организираха мълчаливо бдение в памет на Милена ден след катастрофата.
Днес, 19 ноември, от 11:00 часа, в църквата в село Алдомировци ще бъде опелото на 18-годишната Милена.
Междувременно близките и приятелите ѝ продължават да настояват за справедливост и за това трагедията да не бъде забравена.