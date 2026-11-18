Община Драгоман обявява 19 ноември 2026 г. (четвъртък) за Ден на траур в памет на трагично загиналата 18-годишна Милена Мирчева. Това става ясно от заповед на кмета на общината, издадена на 18 ноември.

Решението е взето на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и по повод трагичната загуба на младото момиче.

В рамките на обявения Ден на траур се забранява провеждането на увеселителни мероприятия, тържества и радостни ритуали на територията на общината.

Ограничението важи от 8:00 до 24:00 часа на 19 ноември.

В знак на почит към паметта на Милена и съпричастност към нейните близки националните и общинските знамена на сградите на общинската администрация и кметствата ще бъдат спуснати наполовина.

Трагичната смърт на 18-годишното момиче разтърси местната общност. С обявяването на Ден на траур жителите на Драгоман ще изразят своята съпричастност към семейството и близките на Милена в този тежък момент.

Таралеж изказва искрени съболезнования на семейството и близките на загиналото момиче.

Както по-рано съобщихме - утре, 19 ноември, от 11:00 часа, в църквата в село Алдомировци ще бъде опелото на 18-годишната Милена, която загина след тежък пътен инцидент в Драгоман.

Момичето беше блъснато от автомобил, управляван от 26-годишен служител на „Гранична полиция“. След катастрофата Милена е транспортирана в болница, но въпреки усилията на лекарите по-късно е починала.

При извършената проверка на водача е установено наличие на 1,63 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство, а мъжът е привлечен като обвиняем за причиняване на смъртта на момичето. С прокурорско постановление той е задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава.

Иззети са записи от камерите за видеонаблюдение в района на инцидента, разпитват се свидетели и са назначени експертизи, които трябва да изяснят механизма на катастрофата и поведението на водача преди удара.