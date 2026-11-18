Повече от 10 училища в испанската автономна област Галисия бяха евакуирани днес заради получени по електронната поща сигнали за поставени бомби, съобщи испанската полиция, цитирана от Ройтерс. Случаят е поредният от серия подобни заплахи в Европа, след като миналата седмица хиляди училища в Италия също станаха обект на сигнали за взривни устройства.

Заплахите са били изпратени директно до електронните адреси на учебните заведения. От полицията не разкриха съдържанието на съобщенията, нито посочиха точния брой на засегнатите училища.

Специализирани полицейски екипи са извършили проверки в сградите, но не са открили подозрителни устройства.

Инцидентът се вписва в поредица от фалшиви сигнали и кибератаки срещу училища, супермаркети, кръвни банки, системи за управление на въздушния трафик и медии в различни европейски държави, отбелязва Ройтерс.

Миналата седмица италианското правителство обяви, че евакуация на обществени сгради ще се предприема само при наличие на конкретни данни за реална опасност.

Междувременно властите в Ирландия, Шотландия и Северна Ирландия съобщиха за подобни електронни заплахи, получени от множество училища. След проверка те са били определени като фалшиви и учебните занятия са продължили.

Някои европейски представители допускат, че зад кампанията може да стои Русия, с цел да се създава напрежение и да се нарушава нормалният живот в държавите, подкрепящи Украйна. Москва отрича да има участие и обвинява западните страни в разпространяване на неверни твърдения.