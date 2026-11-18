Словенските визови центрове в Русия спряха приема на заявления за туристически, студентски и работни визи, съобщи във вторник визовият оператор VFS Global, цитиран по The Moscow Times.

Считано от понеделник, 16 ноември, Словения ще приема заявления единствено за събиране на семейства с граждани на ЕС, посещение на членове на семейството, бизнес пътувания и работници в международния транспорт.

Новите правила бяха публикувани без обяснение и без посочен краен срок.

Организацията „Ковчег“ (Kovcheg), която помага на руски граждани в чужбина, съобщи, че посолството на Словения в Сърбия – основна дестинация за руски посетители – е започнало да отменя часовете за визи на руски кандидати, записани преди обявяването на мярката. Според информацията между понеделник и вторник са били отменени най-малко девет часа, а десети кандидат е бил върнат на място.

„Посолството на Словения в Сърбия изрично заяви, че ограниченията се въвеждат единствено за кандидати с руско гражданство въз основа на преработена редакция на насоките на словенското Министерство на външните работи“, посочиха от „Ковчег“ в Telegram.

От организацията приложиха и документ, за който твърдят, че е писмо от словенското посолство до руски кандидат за отмяна на датата му за подаване на документи.

През 2025 г. Словения е издала 1254 предимно еднократни шенгенски визи на руски граждани. В рамките на целия Европейски съюз през 2025 г. на руски граждани са издадени общо 680 000 визи.

Тази стъпка идва в момент, когато държавите членки на ЕС обмислят по-широки ограничения за шенгенски визи за руски граждани на фона на нарастващите опасения от хибридни атаки и саботажи, свързани с Кремъл, на територията на блока.

Очаква се Европейската комисия да представи официални предложения за затягане на визовия режим за руски граждани през януари 2027 г.

След нахлуването в Украйна редица държави от ЕС спряха издаването на туристически визи за руснаци, докато големи дестинации като Франция, Италия и Испания продължиха да го правят.