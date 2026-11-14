Кремъл: Европа би била по-сигурна без НАТО

Европа би била по-сигурна без НАТО, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ДПА. Тя сравни алианса с "болен зъб" и обвини организацията, че отслабва сигурността на континента и на света.

"Ако НАТО не съществуваше, имам предвид, ако алиансът не беше играл и не продължаваше да играе ролята, която е играл, сигурността в Европа вероятно щеше да бъде много по-голяма", каза Захарова в отговор на критиките към призивите на Москва за промяна на европейската архитектура на сигурността.

"НАТО е именно организацията, която както бихте казали, подобно на болен зъб е отслабила имунната система на Европа, на нейната западна част, на Централна Европа и, всъщност, на целия свят, като изисква и изразходва колосално количество ресурси за реактивни мерки", посочи говорителката.

Изявлението на Захарова беше в отговор на позицията на германския канцлер Фридрих Мерц, че Русия не трябва да участва в обсъждането на европейската архитектура на сигурността, предаде ТАСС.

"Няма нужда да обсъждаме това - тя вече съществува", заяви Мерц.

Европейските лидери отхвърлиха предложението на Москва за преразглеждане на архитектурата на сигурността по време на неотдавнашната среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, отбелязва ДПА.