Най-важното от България на 14.11.2026-та г.

Станислав Цанов публикува записи с Ива Михайлова, в които младата жена твърди, че е била заплашвана от ДАНС със спиране на рехабилитацията ѝ, ако не даде интервю първо пред Мартин Карбовски.

Журналистът обвини службите в натиск и намеса в медийните му изяви, поиска оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев и потърси съдействие от Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. Твърденията срещу службите не са независимо потвърдени.

Разследването на тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души, продължава без установен виновен водач. Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев заяви, че се проверяват скоростта на автомобилите, състоянието на пътната настилка и реакцията на институциите на гъстата мъгла. Румънският шофьор на един от камионите е разпитан два пъти, но срещу него няма повдигнато обвинение.

Земетресение с магнитуд 3,2 разлюля района на Смолян. Епицентърът е между селата Виево и Кутела, където жителите са усетили две последователни разлюлявания. Част от хората са напуснали домовете си. По първоначална информация няма пострадали или материални щети.

Майки на деца с увреждания предупредиха, че са готови за национални протести, ако бъдат отнети трудовите права на личните асистенти. В интервю за ТАРАЛЕЖ Десислава Стефанова настоя всички бъдещи промени в Закона за личната помощ да преминават през широко обществено обсъждане. Тя подчерта, че родителите няма да приемат премахване на трудовите договори и обвързването на възнагражденията им единствено с ежегодните бюджетни решения.

Депутатът от "Прогресивна България" Иван Янев призна, че управляващите не са успели да обяснят предложените промени за личните асистенти. Той потвърди, че законопроектът е оттеглен и ще бъде преработен след консултации. Според него се обсъжда запазване на трудовите договори за майките на деца с тежки увреждания, а специалните договори да се предлагат като допълнителна възможност. Янев защити и бюджетната политика на правителството, като посочи натрупаните проблеми в публичните финанси.