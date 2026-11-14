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Организираните привърженици на Спартак Варна отказаха среща с ръководството

Организираните привърженици на Спартак Варна отказаха среща с ръководството
Facebook/ FC Spartak Varna

Феновете излязоха с позиция

Обединените фенове на Спартак Варна излязоха с официална позиция във връзка с поканата за среща от страна на председателя на Управителния съвет на клуба Алекс Илиев. Привържениците заявиха, че няма да участват в подобно нещо в навечерието на дербито на Варна. 

Ето какво гласи позицията на привържениците на Спартак Варна:

„ПОЗИЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ФЕНОВЕТЕ И УЛТРАС ГРУПИ НА СПАРТАК ВАРНА

Във връзка с отправената покана за среща искаме ясно да заявим нашата позиция.

Ние няма да участваме в подобна среща преди дербито. Не знаем какви са целите и мотивите за нейното организиране точно в този момент, но смятаме, че сега най-важното е да запазим спокойствието, единството и концентрацията в спартаклийската общност. Не желаем да ставаме част от евентуални конфликти, интриги и разделение в навечерието на най-важния мач за града.

Смятаме, че многократните покани за срещи, след които не следват реални действия и резултати, не са начинът, по който трябва да се води диалог с хората, които милеят за Спартак. Ние не сме хора, които могат да бъдат привиквани на срещи без ясна цел и последваща отговорност.

Ще изпратим наши представители, които да чуят заявените позиции и намерения!

След това ще обсъдим чутото помежду си и ще предприемем инициатива за организиране на по-широка среща с участието на всички заинтересовани страни и официални лица, но след Дербито!

За нас Спартак е над личните амбиции, интереси и позиции.

Истината, отговорността и бъдещето на клуба трябва да бъдат водещи“.

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