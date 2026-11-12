Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

Председателят на Управителния съвет на Спартак Варна Алекс Илиев организира среща с феновете на отбора. На нея ще присъства и Сергей Серафимов, който е финансов благодетел на отбора през този сезон.

"Уважаеми привърженици,

В качеството си на председател на клуба организирам открита среща с вас тази събота, 14 ноември, от 14:30 ч. в зала 1 на хотел „Кампус“.

На срещата ще обсъдим актуалната ситуация в клуба, въпросите, които ви вълнуват, както и плановете ни за бъдещето. Ще присъстват представители на спортно-техническия щаб, като ще поканя и Сергей Серафимов, който през последните месеци оказва финансова подкрепа на Спартак.

Срещата няма да бъде излъчвана онлайн и няма да бъдат допускани медии. Целта е да проведем откровен разговор, в който всеки да има възможност да зададе своите въпроси и да получи отговори.

Очакваме Ви!

Алекс Илиев

Председател на УС на ФК „Спартак“ Варна", написаха от клуба.