Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща
Facebook/ FC Spartak Varna

На нея ще присъства и Сергей Серафимов

Председателят на Управителния съвет на Спартак Варна Алекс Илиев организира среща с феновете на отбора. На нея ще присъства и Сергей Серафимов, който е финансов благодетел на отбора през този сезон. 

"Уважаеми привърженици,

В качеството си на председател на клуба организирам открита среща с вас тази събота, 14 ноември, от 14:30 ч. в зала 1 на хотел „Кампус“.

На срещата ще обсъдим актуалната ситуация в клуба, въпросите, които ви вълнуват, както и плановете ни за бъдещето. Ще присъстват представители на спортно-техническия щаб, като ще поканя и Сергей Серафимов, който през последните месеци оказва финансова подкрепа на Спартак.

Срещата няма да бъде излъчвана онлайн и няма да бъдат допускани медии. Целта е да проведем откровен разговор, в който всеки да има възможност да зададе своите въпроси и да получи отговори.

Очакваме Ви!

Алекс Илиев

Председател на УС на ФК „Спартак“ Варна", написаха от клуба. 

Още по темата

Поредна раздяла в Спартак Варна

Поредна раздяла в Спартак Варна

Ангел Грънчов след раздялата със Спартак: Обвинен, очернен и изхвърлен, така завършва моят път

Ангел Грънчов след раздялата със Спартак: Обвинен, очернен и изхвърлен, така завършва моят път

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

Локомотив София има нов треньор

Локомотив София има нов треньор

Манчестър Юнайтед потвърди за Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед потвърди за Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед договори новия си мениджър

Манчестър Юнайтед договори новия си мениджър

Бойко Величков: ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Водещи

Испански F-18 бяха вдигнати заради въздушна цел край Румъния

Испански F-18 бяха вдигнати заради въздушна цел край Румъния

  • Преди 2 минути
Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

  • Преди 5 минути
Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

  • Преди 9 минути
Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Турция и Китай подписаха енергийно споразумение за 15 милиарда долара

Турция и Китай подписаха енергийно споразумение за 15 милиарда долара

  • Преди 24 минути
„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

  • Преди 26 минути
Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

  • Преди 35 минути
До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

  • Преди 39 минути
Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

  • Преди 41 минути
Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

  • Преди 42 минути
Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт