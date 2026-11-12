Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

Десетки автомобили, участвали в тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболското село Веселиново, предава БТВ.

Полицията за първи път показа мястото, където са транспортирани превозните средства, и обясни как собствениците могат да си ги получат обратно.

На паркинга се съхраняват леки автомобили, бусове и камиони, участвали в инцидента. Към момента няма точна информация за общия брой на превозните средства.

20 от автомобилите са веществени доказателства по разследването и не могат да напуснат паркинга, докато следователите не разрешат това.

Процедурата по получаване на останалите превозни средства е сравнително лесна. В района има постоянно полицейско присъствие. Собствениците трябва да се явят на място и да докажат, че съответният автомобил, бус или камион е тяхна собственост. След това полицейските служители изготвят необходимата документация и предават превозното средство с протокол.

„След като приключиха следствените действия, следователите от Националната следствена служба определиха 20 автомобила – леки и тежкотоварни, които са веществени доказателства по следственото дело. Беше изискано те да бъдат съхранени на охраняема база.

След като направихме проверка, преценихме, че най-близката възможна база, в която има охрана и видеонаблюдение, е в село Веселиново. Осигурено е постоянно полицейско присъствие в района на базата, където в момента се намират автомобилите.

Самото предаване на собствениците става след доказване на собствеността и изготвяне на необходимата документация от полицейските служители, които са на място“, обясниха от полицията.

Вчера Таралеж съобщи, че от собственици на автомобили, пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, са били поискани пари, за да получат обратно превозните си средства. В писмо на председателя на Браншови съюз "Пътна помощ" Димитър Михайлов до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев се казва, че според изложеното в сигнала, след тежките произшествия катастрофиралите автомобили са били транспортирани до паркинг, посочен от полицията, за да бъде разчистена магистралата.

В писмото се твърди, че паркингът е собственост на Динко Вълев от Ямбол, а от част от собствениците впоследствие са били поискани суми за освобождаване на превозните средства.