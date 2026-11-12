Новини
Търси
Подкаст
Общество

Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село
Стопкадър

20 от автомобилите са веществени доказателства по разследването

Десетки автомобили, участвали в тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболското село Веселиново, предава БТВ.

Полицията за първи път показа мястото, където са транспортирани превозните средства, и обясни как собствениците могат да си ги получат обратно.

На паркинга се съхраняват леки автомобили, бусове и камиони, участвали в инцидента. Към момента няма точна информация за общия брой на превозните средства.

20 от автомобилите са веществени доказателства по разследването и не могат да напуснат паркинга, докато следователите не разрешат това.

Процедурата по получаване на останалите превозни средства е сравнително лесна. В района има постоянно полицейско присъствие. Собствениците трябва да се явят на място и да докажат, че съответният автомобил, бус или камион е тяхна собственост. След това полицейските служители изготвят необходимата документация и предават превозното средство с протокол.

„След като приключиха следствените действия, следователите от Националната следствена служба определиха 20 автомобила – леки и тежкотоварни, които са веществени доказателства по следственото дело. Беше изискано те да бъдат съхранени на охраняема база.

След като направихме проверка, преценихме, че най-близката възможна база, в която има охрана и видеонаблюдение, е в село Веселиново. Осигурено е постоянно полицейско присъствие в района на базата, където в момента се намират автомобилите.

Самото предаване на собствениците става след доказване на собствеността и изготвяне на необходимата документация от полицейските служители, които са на място“, обясниха от полицията.

Вчера Таралеж съобщи, че от собственици на автомобили, пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, са били поискани пари, за да получат обратно превозните си средства. В писмо на председателя на Браншови съюз "Пътна помощ" Димитър Михайлов до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев се казва, че според изложеното в сигнала, след тежките произшествия катастрофиралите автомобили са били транспортирани до паркинг, посочен от полицията, за да бъде разчистена магистралата.

В писмото се твърди, че паркингът е собственост на Динко Вълев от Ямбол, а от част от собствениците впоследствие са били поискани суми за освобождаване на превозните средства.

Още по темата

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Сигнал до МВР: Искали пари за освобождаване на автомобили от катастрофите на АМ "Тракия" от паркинг на Динко Вълев

Сигнал до МВР: Искали пари за освобождаване на автомобили от катастрофите на АМ "Тракия" от паркинг на Динко Вълев

Самуилово изпраща в последния им път четирима от загиналите в катастрофата на „Тракия“

Самуилово изпраща в последния им път четирима от загиналите в катастрофата на „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

Водещи

Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

  • Преди 2 минути
Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

  • Преди 6 минути
Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Турция и Китай подписаха енергийно споразумение за 15 милиарда долара

Турция и Китай подписаха енергийно споразумение за 15 милиарда долара

  • Преди 22 минути
„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

  • Преди 24 минути
Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

  • Преди 33 минути
До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

  • Преди 37 минути
Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

  • Преди 38 минути
Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

  • Преди 40 минути
Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт

Павел Попов, ДБ към Георги Вълчев: Заложени са над 70 млн. евро за безплатни учебници, какво ще пише в тях

Павел Попов, ДБ към Георги Вълчев: Заложени са над 70 млн. евро за безплатни учебници, какво ще пише в тях