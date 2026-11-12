Товарен кораб е бил поразен от снаряд край ОАЕ

Товарен кораб по пътя към Ормузкия проток е бил ударен от снаряд на 14 морски мили северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Информацията бе разпространена от британската компания за морска сигурност „Амбри“ (Ambrey), цитирана от агенция Ройтерс.

Попадението е в кърмата на кораба и е предизвикало пожар в машинното отделение. По данни на „Амбри“ при инцидента няма пострадали членове на екипажа.

Към момента остава неизвестно кой е извършителят на нападението, както и какъв точно вид боеприпас е използван.

Малко по-рано Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че през изминалата нощ са били „извадени от строя с мощен взрив“ два петролни танкера, които са се отклонили от разрешения маршрут. От КГИР обаче не разкриха нито имената, нито собствеността на засегнатите съдове.