Новини
Търси
Подкаст
Свят

Товарен кораб е бил поразен от снаряд край ОАЕ

Товарен кораб е бил поразен от снаряд край ОАЕ
АП/БТА

При инцидента няма пострадали членове на екипажа

Товарен кораб по пътя към Ормузкия проток е бил ударен от снаряд на 14 морски мили северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Информацията бе разпространена от британската компания за морска сигурност „Амбри“ (Ambrey), цитирана от агенция Ройтерс.

Попадението е в кърмата на кораба и е предизвикало пожар в машинното отделение. По данни на „Амбри“ при инцидента няма пострадали членове на екипажа.

Към момента остава неизвестно кой е извършителят на нападението, както и какъв точно вид боеприпас е използван.

Малко по-рано Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че през изминалата нощ са били „извадени от строя с мощен взрив“ два петролни танкера, които са се отклонили от разрешения маршрут. От КГИР обаче не разкриха нито имената, нито собствеността на засегнатите съдове.

Още по темата

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Иранските сили поразиха два петролни супертанкера в Ормузкия проток

Иранските сили поразиха два петролни супертанкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за три повредени танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за три повредени танкера в Ормузкия проток

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

Зеленски: Има сериозни смущения в сателитната система „Старшийлд“ по фронтовата линия

Зеленски: Има сериозни смущения в сателитната система „Старшийлд“ по фронтовата линия

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

Ирански преговарящ: Топката е в полето на американците

Ирански преговарящ: Топката е в полето на американците

ЕС одобрява нови санкции срещу Русия

ЕС одобрява нови санкции срещу Русия

Водещи

Испански F-18 бяха вдигнати заради въздушна цел край Румъния

Испански F-18 бяха вдигнати заради въздушна цел край Румъния

  • Преди 5 минути
Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

  • Преди 8 минути
Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

  • Преди 12 минути
Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Турция и Китай подписаха енергийно споразумение за 15 милиарда долара

Турция и Китай подписаха енергийно споразумение за 15 милиарда долара

  • Преди 27 минути
„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

  • Преди 29 минути
Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

  • Преди 38 минути
До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

  • Преди 42 минути
Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

  • Преди 44 минути
Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

  • Преди 45 минути
Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт