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Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ
АП/БТА

Това стана ясно от думите на Володимир Зеленски

Преговарящи делегации от Украйна, Русия и САЩ ще проведат двудневни разговори на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Новината обяви украинският държавен глава Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц в Берлин, предава Ройтерс. За срещата потвърдиха и от Москва, както по-рано днес информира Таралеж.

Предстоящата среща в Обединените арабски емирства ще отбележи първия директен контакт в този тристранен формат от февруари насам. По думите на Зеленски във фокуса на дипломатическите обсъждания ще бъдат въпроси, свързани с осигуряването на дългосрочни гаранции за сигурност, договарянето на „енергийно примирие“, както и спирането на бойните действия в акваторията на Черно море с цел гарантиране на безопасния износ на хранителни стоки. 

Пред медиите в германската столица украинският президент направи и оценка на ситуацията на терен, като подчерта, че към момента руските въоръжени сили не притежават стратегическо предимство на фронта. Той определи обстановката по фронтовите линии като сложна, но изрично увери, че тя остава изцяло под контрола на украинската армия. 

В края на изявлението си Зеленски отправи пореден призив към международните партньори за спешно предоставяне на допълнителни системи за противовъздушна отбрана. Той поясни, че тези средства са критично необходими, за да се гарантира защитата на цивилното население и градовете, разположени в тила и далеч от активните зони на бойните действия. 

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