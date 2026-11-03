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Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско
Pixabay

На места има локални свлачищни процеси, наноси от кал и камъни, а в отделни участъци проходимостта е затруднена

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско, предава НОВА.

Интензивните и продължителни валежи през последните дни предизвикаха сериозни затруднения по общинската пътна мрежа в много населени места в района. На места има локални свлачищни процеси, наноси от кал и камъни, а в отделни участъци проходимостта е силно затруднена.

Засегнати са пътните връзки към Горово, Вълчан, Змиево, Турян, Бориково, Киселчово, Кремене, Черешово, Сивино, Липец, Гудевица, Речани, Гоздевица, Требище, Славейно и Алиговска.

Заради свлякла се значителна земна маса временно е затворен пътят Катраница – Река.

В района на Стикъл вследствие на срутище пътното платно е стеснено и преминаването изисква повишено внимание.

Специализирани екипи на Община Смолян и дежурни екипи на терен извършват огледи и описват щетите. Предприети са незабавни мерки за мобилизиране на техника, разчистване на засегнатите участъци и възстановяване на проходимостта към критичните точки.

Засега няма информация за пострадали или бедстващи хора. Ситуацията се следи непрекъснато, а общинската администрация е в готовност да реагира при влошаване на метеорологичните условия.

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