Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

10-годишно дете е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека в Горна Оряховица. Инцидентът е станал снощи около 20:00 часа, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Зад волана на автомобила бил 22-годишен местен жител. След удара детето е транспортирано до болницата във Велико Търново, където е настанено за лечение с фрактура на крака.

Направените на шофьора тестове за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за произшествието се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.