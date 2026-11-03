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Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица
pixabay

Детето е настанено в болница с фрактура на крака, а пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни

10-годишно дете е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека в Горна Оряховица. Инцидентът е станал снощи около 20:00 часа, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Зад волана на автомобила бил 22-годишен местен жител. След удара детето е транспортирано до болницата във Велико Търново, където е настанено за лечение с фрактура на крака.

Направените на шофьора тестове за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за произшествието се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.

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