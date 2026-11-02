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Възрастен шофьор загина при тежка катастрофа с камион в Плевенско

Възрастен шофьор загина при тежка катастрофа с камион в Плевенско
БТА

Поради инцидента трафикът по път I-3 в района на отбивката за Телиш е временно спрян и в двете посоки

Тежък инцидент на главния път край село Телиш (Плевенско) отне живота на шофьор, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова. Произшествието е регистрирано малко преди 18:00 часа.

Според първоначалните данни от разследването, 70-годишен мъж, управляващ лек автомобил в посока към Плевен, е изгубил контрол, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в камион, зад чийто волан е бил 62-годишен водач. Ударът е бил изключително силен и шофьорът на колата е починал на място.

Веднага след подаването на сигнала към мястото на катастрофата са насочени патрули на полицията, аварийни екипи на пожарната и линейка на Спешна помощ.

От пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че поради инцидента трафикът по път I-3 в района на отбивката за Телиш е временно спрян и в двете посоки. Въведен е обходен маршрут за превозните средства, който преминава през селата Садовец и Крушовица до Долни Дъбник, откъдето шофьорите могат да продължат пътя си.

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