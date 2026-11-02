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Пешеходка загина при катастрофа в Плевен

Пешеходка загина при катастрофа в Плевен
БТА

Жената е пресичала пътното платно, придвижвайки се с помощта на бастун

Възрастна жена загина при катастрофа в Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала на участъка на улица „Сан Стефано“, който е в ремонт.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил в полицията в 09:33 часа. По предварителна информация товарен автомобил, управляван от 34-годишен, движейки се на заден ход, е блъснал пешеходка.

Жената е пресичала пътното платно, придвижвайки се с помощта на бастун. Ударът е бил фатален и тя е починала на място от получените тежки травми, допълват от полицията. На мястото на инцидента са насочени екипи на полицията и спешна помощ.

Районът е отцепен. В момента се извършват огледи от разследващи за изясняване на причините довели до фаталния инцидент.  

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