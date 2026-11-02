Пореден случай на домашно насилие в Монтанско: Мъж поряза жена с моторен трион по гърба
Мъжът се е заканил и да убие жената
Пореден случай на домашно насилие е регистриран в Монтанско, където 36-годишен мъж е задържан, след като наранил с моторен трион 41-годишна жена.
Случаят е станал на 1 ноември в монтанското село Безденица.
По данни на полицията мъжът е ударил жената по лявата ръка и ѝ е нанесъл порезна рана на гърба с моторния трион.
Той се е заканил и да я убие. Сигналът е подаден на телефон 112 около 23:00 ч.
По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда при домашно насилие и закана за убийство, предава dariknews.
Случаят е докладван на дежурен прокурор в Районната прокуратура в Монтана. 36-годишният е задържан за срок до 24 часа.