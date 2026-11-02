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Пореден случай на домашно насилие в Монтанско: Мъж поряза жена с моторен трион по гърба

Пореден случай на домашно насилие в Монтанско: Мъж поряза жена с моторен трион по гърба
Pixabay

Мъжът се е заканил и да убие жената

Пореден случай на домашно насилие е регистриран в Монтанско, където 36-годишен мъж е задържан, след като наранил с моторен трион 41-годишна жена. 

Случаят е станал на 1 ноември в монтанското село Безденица.

По данни на полицията мъжът е ударил жената по лявата ръка и ѝ е нанесъл порезна рана на гърба с моторния трион.

Той се е заканил и да я убие. Сигналът е подаден на телефон 112 около 23:00 ч.

По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда при домашно насилие и закана за убийство, предава dariknews.

Случаят е докладван на дежурен прокурор в Районната прокуратура в Монтана. 36-годишният е задържан за срок до 24 часа.

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