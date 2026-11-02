Двама души пострадаха, след като кола се преобърна и падна на 40 метра от път в Смолянско

Мъж и жена са били ранени при пътен инцидент на пътя за смолянското село Боровина.

Автомобилът им е излязъл от пътното платно, преобърнал се е по стръмен скат и е паднал на около 40 метра от пътя.

Произшествието е станало на 30 октомври около 10:00 часа. Мъжът управлявал лек автомобил, когато при излизане от завой на пътното платно внезапно изскочила сърна.

Заради несъобразена скорост водачът не успял да спре, изгубил контрол над автомобила и напуснал пътя, информира dariknews.

При инцидента шофьорът е получил фрактура на ребро, а пътуващата с него жена – фрактура на ръка.

На място е пристигнал екип на ФСМП – Мадан, който е оказал медицинска помощ на пострадалите. Жената е транспортирана и настанена за лечение в травматологичното отделение на МБАЛ – Смолян. Тя е без опасност за живота.