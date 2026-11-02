Новини
Търси
Подкаст
Общество

Двама души пострадаха, след като кола се преобърна и падна на 40 метра от път в Смолянско

Двама души пострадаха, след като кола се преобърна и падна на 40 метра от път в Смолянско
БТА

Пред колата е изскочила сърна

Мъж и жена са били ранени при пътен инцидент на пътя за смолянското село Боровина.

Автомобилът им е излязъл от пътното платно, преобърнал се е по стръмен скат и е паднал на около 40 метра от пътя.

Произшествието е станало на 30 октомври около 10:00 часа. Мъжът управлявал лек автомобил, когато при излизане от завой на пътното платно внезапно изскочила сърна.

Заради несъобразена скорост водачът не успял да спре, изгубил контрол над автомобила и напуснал пътя, информира dariknews.

При инцидента шофьорът е получил фрактура на ребро, а пътуващата с него жена – фрактура на ръка.

На място е пристигнал екип на ФСМП – Мадан, който е оказал медицинска помощ на пострадалите. Жената е транспортирана и настанена за лечение в травматологичното отделение на МБАЛ – Смолян. Тя е без опасност за живота.

Още по темата

Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

Пешеходка загина при катастрофа в Плевен

Пешеходка загина при катастрофа в Плевен

Пътниците от катастрофиралия край Одрин автобус се прибраха в Русе

Пътниците от катастрофиралия край Одрин автобус се прибраха в Русе

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас

Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас

Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство

Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство

Сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Хасково

Сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Хасково

Водещи

Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

  • Преди 12 минути
Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас

Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

  • Преди 20 минути
Охридското езеро се задушава в пластмаса и боклуци: водолази часове наред чистиха защитеното от ЮНЕСКО природно богатство

Охридското езеро се задушава в пластмаса и боклуци: водолази часове наред чистиха защитеното от ЮНЕСКО природно богатство

  • Преди 29 минути
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Нидерландия предлага рекордните 2 млн. евро за залавянето на издирван наркобос

Нидерландия предлага рекордните 2 млн. евро за залавянето на издирван наркобос

  • Преди 34 минути
Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

  • Преди 37 минути
Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство

Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство

Сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Хасково

Сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Хасково

Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

  • Преди 49 минути
Премиерът на Белгия подаде оставка

Премиерът на Белгия подаде оставка

  • Преди 50 минути
Технологичните компании понесоха тежки загуби заради опасения около инвестициите в AI

Технологичните компании понесоха тежки загуби заради опасения около инвестициите в AI

  • Преди 56 минути
Калоян Методиев пред Таралеж: Вотът за президент показа кризата в българското общество

Калоян Методиев пред Таралеж: Вотът за президент показа кризата в българското общество

Гладна лисица се появи на турско-българската граница; пътници я храниха с бисквити

Гладна лисица се появи на турско-българската граница; пътници я храниха с бисквити

  • Преди 58 минути