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Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до
БТА

България зае първо място в комплексното класиране на първенството в Италия

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди българските състезатели, спечелили златни медали на Световното първенство по шотокан карате-до в Линяно Сабиадоро. Националният отбор завърши на първо място в комплексното класиране на шампионата, съобщиха от министерството.

Световни титли в различните дисциплини и възрастови групи завоюваха Михаела Димитрова, Християн Василев, Дейвид Антонов, Реми Бобев, Мартина Чан, Александра Стефанова и Дамян Ников.

„Поздравявам ви за тези впечатляващи успехи. Знам колко труд, усилия и лишения стоят зад всяко отличие. С вашето постоянство, дисциплина и воля за победа вие сте пример и вдъхновение за децата, които правят първите си стъпки в спорта“, заяви Керязов по време на церемонията.

Министърът поздрави и треньорите Димитър Тодоранов, Георги Георгиев и Соня Куюмджиева за приноса им към подготовката на отбора. Той благодари и на Българската федерация по шотокан карате-до и нейния председател Александър Славков за работата им по развитието на спорта.

От своя страна Славков изрази благодарност за партньорството с министерството и подкрепата за шотокан карате-до у нас.

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