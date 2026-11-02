Германия и Великобритания ще разработват съвместно военни технологии с изкуствен интелект

Германия и Великобритания планират да разширят военното си сътрудничество, като включат в него и разработването и внедряването на технологии с изкуствен интелект. Това съобщиха министрите на отбраната на двете страни Борис Писториус и Уес Стрийтинг, цитирани от ДПА.

Британският министър представи инициативата в статия за германския вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, публикувана преди срещата му с Писториус в Берлин.

По думите на Стрийтинг съвместната работа по изпитването, разработването и прилагането на изкуствен интелект във въоръжените сили ще задълбочи партньорството между двете държави. Той подчерта, че това ще им помогне да запазят технологичното си предимство спрямо потенциалните противници.

В началото на 2027 г. се очаква представители на германското и британското правителство, както и на отбранителната индустрия, да проведат среща, посветена на развитието на инициативата.

Ролята на изкуствения интелект във военната сфера непрекъснато нараства. Международният комитет на Червения кръст вече предупреди за опасността от надпревара във въоръжаването в тази област.

Стрийтинг заяви, че заплахите от враждебно настроени държави не са новост, но нарастващите им възможности изискват координиран отговор от европейските страни. Той посочи, че държавно подкрепяният тероризъм, саботажите и други враждебни действия зачестяват, като значителна част от тях идват от Русия.

Германия и Великобритания започнаха да задълбочават военното си партньорство преди две години с подписването на споразумението „Тринити Хаус“. Година по-късно двете страни обявиха и разширяване на сътрудничеството си в областта на киберотбраната.

Сега изкуственият интелект се очертава като следващото направление в общите им усилия за укрепване на отбранителните способности.