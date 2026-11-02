Пуснаха под домашен арест единия от Калашниците заради липса на доказателства за гонка

Траян Филипов, един от участниците в тежката катастрофа с четири жертви на бул. „Челопешко шосе“ в София, е пуснат под домашен арест. Решението е на апелативните съдии, които са приели, че няма достатъчно доказателства той да е участвал в гонка с другия обвиняем – Васил Филипов.

Траян Филипов се е движел със 148 км/ч, преди автомобилът му да се удари в автобусна спирка. Васил Филипов пък е карал със 115 км/ч и се е врязал в автобус от градския транспорт.

При сблъсъка загинаха двама души, пътували в автомобила на Васил Филипов, както и двама индийски граждани, които били пътници в автобуса.

Една от основните версии по делото беше, че преди катастрофата двата автомобила са се докоснали, което е довело до удара. Съдът обаче не е открил доказателства за подобен контакт, нито достатъчно данни, че между двамата водачи е имало гонка.

И двамата са обвинени за смъртта на четиримата при катастрофа, извършена при евентуален умисъл. Докато Траян Филипов вече е под домашен арест, Васил Филипов остава зад решетките.

Разследващите проверяват и шофьорските книжки на двамата, издадени в Чехия през миналата година. Чешките власти установяват дали документите са редовни, тъй като свидетелствата са получени чрез автошкола, разследвана за издаване на книжки без реално преминаване на необходимото обучение.

След катастрофата служители на ГДБОП и полицията проведоха акция в столичния квартал Ботунец, откъдето са двамата мъже. Тогава бяха задържани няколко души, свързвани с групировката, известна като „Калашниците“.