Трима пострадаха, след като такси блъсна кон край Казанлък

При сблъсъка на такси с кон на пътя между Казанлък и село Бузовград са пострадали трима души, включително двама 17-годишни младежи. Двамата непълнолетни пътници обаче напуснали местопроизшествието, преди на място да пристигнат полицейският екип и линейката. Пострадалите са без опасност за живота.

Произшествието е станало на 1 ноември около 5:55 ч.

По първоначални данни 51-годишният шофьор на лек автомобил „Тойота“ е ударил кон, внезапно излязъл на пътното платно.

На място са пристигнали полицейски екип и линейка. След медицински преглед водачът е освободен за домашно лечение. Пробата му за алкохол е отрицателна.

Едва няколко часа по-късно станало ясно, че в таксито са пътували още двама души - 17-годишни младежи.

В 11:40 ч. същия ден полицията получила сигнал от Спешна помощ в Казанлък, че двамата са потърсили медицинска помощ.

Пред медицинските екипи те обяснили, че са били пътници в катастрофиралия автомобил, но са напуснали мястото на инцидента, преди да пристигнат полицията и линейката.

След извършените прегледи младежите са освободени, като няма опасност за живота им.