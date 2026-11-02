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Собственикът на сръбската Alta Banka е арестуван по подозрение за източване на 384 млн. евро

Собственикът на сръбската Alta Banka е арестуван по подозрение за източване на 384 млн. евро
Pixabay

Сръбската прокуратура за организираната престъпност разследва предполагаемо незаконно изнасяне на около 45 милиарда динара (близо 384 милиона евро) от Alta Banka

Сръбската прокуратура за организираната престъпност разследва предполагаемо незаконно изнасяне на около 45 милиарда динара (близо 384 милиона евро) от Alta Banka. По случая са задържани трима души, сред които и собственикът на банката Давор Мацура.

Тримата са заподозрени в злоупотреба със служебно положение и неправомерно изнасяне на средства от банковия трезор.

Според информация на Специалната прокуратура за организираната престъпност (JTOK) освен Мацура са арестувани директорът на отдела за управление на трезора и паричните средства Г. М. и служителят, отговарящ за трезорните операции И. П.

Разследващите твърдят, че двамата служители са осигурявали на собственика достъп до банковото хранилище, известно като „Депо“. Те са му предоставяли своите карти за достъп или лично са го придружавали, за да може да влиза в помещенията без необходимото разрешение.

По подозрения на прокуратурата при тези посещения Мацура е изнасял пари в брой, надхвърляйки предоставените му правомощия. Според разследването предполагаемата схема е продължила до 31 октомври 2026 г.

По разпореждане на прокуратурата на 31 октомври и 1 ноември са извършени обиски в офисите на банката и в жилището на Мацура. Проверен е и банковият трезор, като е направен опис на наличните парични средства.

На тримата задържани е наложена мярка за задържане до 48 часа. Предстои те да бъдат разпитани от прокуратурата.

Случаят се развива на фона на сериозни проблеми във финансовото състояние на банката. На 31 октомври Националната банка на Сърбия отне лиценза на Alta Banka заради значително влошаване на финансовото ѝ състояние и проблеми с ликвидността.

 
 
 

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