Елисавета Белобрадова: Румен Радев и Илияна Йотова са пагубни за България

Елисавета Белобрадова публикува позиция във Facebook след президентските избори, в която призова за уважение към демократичния избор на гражданите, независимо от политическите различия.

„Демокрацията изисква да приемем всеки избор, постигнат с демократични средства, с уважение и благодарност“.

Белобрадова изрази благодарност към гражданите, участвали във вота, както и към хората, които споделят политическите позиции на нейната формация. По думите ѝ те са повече от 750 000. Тя подчерта необходимостта от уважение към хората с различни политически възгледи и призна, че често политиците не разбират напълно мотивите, страховете и очакванията на другата страна

„Демокрацията е постоянна битка. Тя никога не спира, там вечна победа няма“, заяви народният представител.

В публикацията си Белобрадова отправи и остра критика към бъдещото управление на Румен Радев и Илияна Йотова.

„Аз съм абсолютно убедена, като личност и политик, че управлението на Румен Радев е изключително вредно и че Илияна Йотова не е президент, а подчинена и зависима персона. Че двамата са пагубни за страната ни“.

Въпреки категоричната си политическа оценка Белобрадова уточни, че не отправя упрек към избирателите, направили своя избор. Според нея критиката трябва да бъде насочена към хората, които упражняват властта, а не към гражданите, които са участвали в демократичния процес.

„Упреците следва да са първо и винаги поименни и второ винаги към властимащите“, завършва публикацията си Белобрадова.