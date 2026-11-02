Украинското разузнаване: Руски изтребител Су-57 се е взривил

Руският модерен многоцелеви изтребител Су-57 се е взривил на военното летище „Ахтубинск“ при стартиране на двигателите му на 29 октомври 2026 г. Инцидентът с машината, чиято пазарна цена се изчислява на близо 150 милиона долара, бе оповестен от пресслужбата на Главното управление за разузнаване към Министерството на отбраната на Украйна.

Въз основа на данни от украинското разузнаване, като водеща версия за детонацията или тежката повреда на двуконтурния турбореактивен двигател АЛ-41Ф1 се посочва ниското качество на използваното гориво.

От ведомството поясняват, че заради успешните украински атаки с голям обсег срещу руски петролни обекти, местният капацитет за рафиниране на керосин е спаднал драстично. Това е принудило Москва да разчита все повече на външни доставки.

В опит да покрие този недостиг, Русия е разработила логистични вериги, една от които е разкрита от разузнавателните служби на Украйна. Схемата включва морски транспорт на бензин и авиационно гориво директно от индийския нефтопреработвателен завод Nayara Energy, разположен във Вадинар.

Любопитен детайл е, че руският държавен гигант „Роснефт“ контролира 49,13% от въпросното индийско предприятие, а самият завод е сред ключовите потребители на руски суров петрол.