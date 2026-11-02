Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Въпреки съществуващите законови забрани, в иранското виртуално пространство продължават да циркулират стряскащи обяви за търговия с новородени. Разследване на Радио „Фарда“ (част от структурата на Радио „Свободна Европа“) хвърля светлина върху черния пазар, където бебета се предлагат под прикритието на благотворителна дейност.

Посредници, представящи се за ръководители на хуманитарни организации, предлагат пълни „пакети“ – от медицински прегледи до издаване на фалшиви актове за раждане и документи за самоличност. Плащането на уговорената сума се извършва в момента на предаване на детето, като за една от офертите първоначално се искат 3 милиарда ирански риала, което е приблизително 1100 долара.

Журналистическото разследване е базирано на анализ на канали в приложението Telegram и разговори с медицински работници, активисти и посредници в схемата. Сумите за новородени достигат милиарди риали. Схемите включват както узаконяване на децата на името на жени, които не са техните реални майки, така и трафик на бебета към ирански мигранти зад граница. Медицинска сестра, запозната с тайните сделки, споделя пред Радио „Фарда“, че 3 милиарда риала се смятат за „разумна цена за бебе“.

Момче срещу „подарък“ от 1100 долара

В един от изследваните Telegram канали, уж насочен към подкрепа на уязвими майки, първоначално се появява призив за бременна жена в осмия месец, изгонена на улицата. Не след дълго обаче апелът за хуманитарна помощ се трансформира в конкретна оферта: продажба на нероденото момченце срещу 1,5 милиарда риала (около 550 долара), като купувачът трябва да поеме и болничните разходи. Администраторката на платформата, използваща псевдонима „Докторката“, уверява журналистите под прикритие, че мисията ѝ е да спасява изоставени деца от държавните институции. „Предпочитам бебетата да отидат при семейства, отколкото в Бехзиста“, обяснява тя, имайки предвид официалната социална служба в Иран.

„Докторката“ твърди, че клиентите могат да избират пола на новородени на възраст под 10 дни, като гарантира, че децата са напълно здрави, а биологичните им родители нямат зависимости. Тя обещава, че купувачите могат да доведат свой лекар за преглед, а медицинската документация и личните карти ще бъдат манипулирани така, че новите собственици да фигурират като биологични родители. Въпреки че гарантира абсолютна дискретност, Радио „Фарда“ уточнява, че тези твърдения не могат да бъдат проверени чрез независим източник. Самата процедура стартира с откриване на досие срещу такса от 200 милиона риала (около 75 долара).

При последваща комуникация администраторката съобщава за налично момченце, готово за предаване, като иска за него 3 милиарда риала. Тя тактично нарича тази сума „подарък“, който покрива правните разходи, болничния престой и финансовата помощ за рожденото семейство. Версиите ѝ за произхода на децата обаче остават противоречиви – от бебета, изоставени в родилните зали, до наследници на крайно бедни родители.

Симулация на бременност и трафик към САЩ

Акушерка разкрива пред разследващите детайли около случай от 2021 г., при който новородено е изпратено на иранска двойка в САЩ. Биологичната майка, която вече отглеждала четири деца, искала да направи аборт в първия триместър заради нищета. Бъдещите купувачи обаче поели всички нейни медицински прегледи, ехографии и текущи разходи, а жената се съгласила да износи детето срещу 700 милиона риала (около 2560 долара по тогавашния курс).

Всички резултати от изследванията били записвани директно на името на осиновителката, под чието име момиченцето по-късно било изписано от болницата. Двете жени никога не са се виждали лично, а месец след раждането детето вече е било в САЩ (информация, която Радио „Фарда“ също не успява да потвърди независимо). Източникът допълва, че някои семейства прибягват до театрални трикове – специфичен грим, дрехи за бременни и преправени снимки, за да убедят околните, че жената сама е износила плода. Макар иранските закони да позволяват законно осиновяване от чужбина чрез дипломатически мисии, мнозина предпочитат незаконния и по-бърз път.

Търговия с близнаци и признания от властите

Друга мрежа в Telegram, ръководена от посредничка с псевдоним „Госпожица Доктор“, предлага момиченце на три дни и момченце на седем дни. Тя също заявява готовност да работи с клиенти от чужбина, стига те да имат доверено лице в Иран, което да движи документацията на място. Жената твърди, че може да осигури и близнаци от нежелани бременности в бедни семейства, като раждането се планира така, че да съвпадне с посещението на купувачите в страната. Заявява още, че провежда лични срещи с кандидатите, за да се увери в техните намерения. Таксата за стартиране на процедурата при нея е 100 милиона риала (около 37 долара), а при близнаци се доплащат още 300 милиона риала (около 110 долара).

Проблемът има дълбоки корени, които официалните власти в Техеран не отричат. Служителка в родилно отделение на държавна болница споделя, че средно по две бебета на месец се предават на социалната служба „Бехзиста“ – най-вече заради наркозависимост на майките или поради пълна невъзможност за отглеждането им. Още през януари 2022 г. високопоставен държавен служител от социалната сфера алармира, че черният пазар на новородени расте и сделките често се сключват още преди раждането. Месец по-късно киберполицията в Техеран неутрализира престъпна група, продавала бебета в мрежата за 1,2 милиарда риала (тогава равняващи се на около 4750 долара). Въпреки тези акции, повече от четири години по-късно, нелегалната търговия в каналите на Telegram продължава да процъфтява.