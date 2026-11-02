Мерц след безредиците в Германия: Нарушителите ще почувстват силата на закона

Германският канцлер Фридрих Мерц настоя за безкомпромисен отговор спрямо извършителите на насилие по време на ескалиралите през уикенда безредици в няколко града на страната, предава агенция ДПА.

"Насилието няма място по нашите улици и правителството ми няма да прояви никаква толерантност в това отношение", се посочва в разпространени по-рано днес до ДПА откъси от речта, която Мерц ще изнесе на конференция на местните партийни лидери от оглавявания от него Християндемократически съюз (ХДС).

Канцлерът смята, че подобно поведение застрашава демократичните устои. "Всеки, който напада полицейски служители и служители на спешните служби и ограбва магазини, атакува нашата свобода, подиграва се на обществото и на законните интереси на младите хора", подчертава той в изявлението си, като предупреждава, че "нарушителите ще почувстват цялата сила на закона".

В рамките на изказването си германският лидер изказа признателност към силите на реда, посочвайки, че действията на полицаите по време на сблъсъците са били за пример.

Същевременно Мерц направи разграничение между вандалите и мнозинството от демонстрантите, които са изразили позицията си по мирен път. Според него положителният извод от изминалите дни е фактът, че "по-младото поколение е политически ангажирано и се безпокои за своето бъдеще".

По думите на канцлера младите германци не бива да поемат изцяло финансовата тежест на застаряващото население. "Ето защо провеждаме пенсионна реформа в полза на младите хора, защо се грижим за нашата сигурност и защо подготвяме икономиката ни за цифровото бъдеще", аргументира се той.

Макар десетки хиляди младежи в цяла Германия да се включиха в демонстрациите без прояви на агресия, впоследствие се стигна до тежки безредици. Агенция ДПА припомня, че във Франкфурт се стигна до вандализъм – хвърляне на камъни и коктейли „Молотов“, палежи, разбити витрини и грабежи, при които пострадаха над 100 служители на полицията.