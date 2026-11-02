Кай Хаверц подобри германски рекорд във Висшата лига с гола на „Анфийлд“

Кай Хаверц донесе на Арсенал победата с 1:0 над Ливърпул и записа името си в историята на Висшата лига. Попадението му в 16-ата минута на „Анфийлд“ беше негово 46-о в английския елит, с което той стана най-резултатният германски футболист в надпреварата.

Нападателят подобри постижението на бившия полузащитник на Манчестър Сити Илкай Гюндоган, който има 45 гола в 221 мача. Хаверц достигна новия рекорд в 172 срещи от първенството.

Голът имаше важно значение и за Арсенал. Той донесе първата победа на „артилеристите“ като гости на Ливърпул от 14 години, а отборът на Микел Артета остава еднолично начело в класирането.

Хаверц пристигна в Англия през лятото на 2020 година с трансфер в Челси. За три сезона на „Стамфорд Бридж“ той отбеляза 19 гола във Висшата лига.

След преминаването си в Арсенал през юни 2023 година германецът добави още 27 попадения в първенството. Най-резултатната му кампания остава сезон 2023/24, когато се разписа 13 пъти.