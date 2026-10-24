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Арсенал победи Евертън под проливния дъжд и се изравни с Манчестър Сити

Арсенал победи Евертън под проливния дъжд и се изравни с Манчестър Сити
АП/БТА

Езри Конса и Габриел Магаляеш донесоха успеха с 2:0 в Лондон

Арсенал победи Евертън с 2:0 у дома и се изравни с Манчестър Сити на върха във Висшата лига. „Артилеристите“ събраха 21 точки, след като по-рано през деня „гражданите“ загубиха от Астън Вила.

Домакините поведоха още в седмата минута. След изпълнение на ъглов удар топката достигна до Езри Конса, който отблизо я изпрати във вратата за 1:0.

Арсенал продължи да доминира и можеше да увеличи преднината си преди почивката. Нони Мадуеке стреля покрай гредата след силен индивидуален пробив, а Микел Мерино не намери целта с глава.

Вторият гол падна в 68-ата минута. Бен Уайт центрира отлично към Габриел Магаляеш, който се извиси над защитата на гостите и с глава оформи крайното 2:0.

В друга среща от кръга Фулъм спечели с 1:0 срещу Ковънтри. Единственото попадение беше дело на Оскар Боб.

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