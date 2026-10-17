Челси пребори Евертън край река Мърси

Челси победи Евертън с 2:0 като гост и прибави ценни три точки към актива си в битката за челните места в класирането. И двата гола край река Мърси отбеляза Педро Нето. Португалецът се разписа 43 секунди след началото на второто полувреме и след това в 90-ата минута.

Спортният момент през първото полувреме дойде в 42-ата минута. Тогава Морган Роджърс и Джеймс Гарнър влязоха в сблъсък за спорна топка, а футболистът на Челси вече имаше жълт картон. Съдията Пол Тиърни изненадващо не му показа втори такъв и съответно червен, а ВАР също не се намеси.

Челси веднага поведе след подновяването на играта. Педро Нето промуши топката покрай Джордан Пикфорд с удар от наказателното поле. В 66-ата минута се стигна до тежъж сблъсък между вратаря Емилиано Мартинес и Джаред Брентуейт. Вратарят на Челси се наложи да бъде заменен от резервата Майк Пендерс.

Евертън натиска в опит да изравни, но в самия край беше наказан. Защитата на „карамелите" не се справи добре след пряк свободен удар и Педро Нето вкара втория си гол с удар по земя.