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Челси показа головата си мощ срещу Борнемут

Челси показа головата си мощ срещу Борнемут
БТА

36-годишният Джордан Хендерсън поведе „сините" два гола и асистенция

Челси показа, че разполага с една от най-силните атаки във Висшата лига, след като разгроми гостуващия Борнемут с 5:1 в мач от шестия кръг. „Сините" доминираха от първата до последната минута на „Стамфорд Бридж", а с успеха събраха 10 точки и се изкачиха временно на пето място.

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Лондончани започнаха мача по феноменален начин и до третата минута вече водеха с два гола. Първо, Коул Палмър намери Джордан Хендерсън, който се разписа от границата на наказателното поле за 1:0. Минута по-късно Хендерсън асистира на Морган Роджърс - 2:0.

Веднага след подновяването на играта след почивката Жоао Педро покачи на 3:0, след като се възползва от подаване на Педро Нето. В 51-ата минута нападателят на „черешките" Еванилсон намали пасива на своя тим на две попадения.

В 67-ата минута Жоао Педро сложи край на надеждите на гостите и с второто си попадение в мача покачи на 4:1. Крайното 5:1 оформи Джордан Хендерсън с гол от пряк свободен удар в 70-ата минута.

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