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Челси заключи Коул Палмър до 2034 година: Звездата обеща още трофеи

Челси заключи Коул Палмър до 2034 година: Звездата обеща още трофеи
АП/БТА

Английският национал подписа нов дългосрочен договор след впечатляващите си изяви и 91 участия в голове за лондончани

Челси официално обяви, че Коул Палмър е подписал нов договор, който ще го задържи на „Стамфорд Бридж“ до 2034 година.

24-годишният футболист се присъедини към лондончани през август 2023 година и бързо се превърна в една от големите звезди на отбора. До момента той има пряк принос за 91 попадения в 138 мача с екипа на „сините“.

Палмър помогна на Челси да спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство. Английският национал заяви, че новият договор е доказателство за общите амбиции между него и клуба.

„Челси означава много за мен и вярвам, че клубът се движи в правилната посока, затова съм щастлив да подпиша. Разговорите със собствениците, спортните директори и мениджъра ми дадоха огромна увереност“, заяви Палмър.

„Всички споделяме едни и същи амбиции. Чувствам, че тук можем постоянно да печелим големи трофеи и искам да бъда важна част от този процес“, добави той.

Палмър направи впечатляващ дебютен сезон в Челси. През кампанията 2023/2024 той отбеляза 25 гола и направи 19 асистенции във всички турнири.

Силното му представяне донесе наградите за играч на сезона в Челси според феновете и неговите съотборници. Той беше избран още за млад играч на сезона във Висшата лига и млад футболист на годината от Асоциацията на професионалните футболисти.

Атакуващият халф продължи да поставя рекорди и през следващата кампания. Той се превърна в първия футболист в историята на Висшата лига, отбелязал четири попадения през първото полувреме на един мач, след като наказа Брайтън.

Палмър беше решаващ и по пътя към европейските и световните трофеи на Челси. Той направи две асистенции във финала на Лигата на конференциите срещу Реал Бетис, а в двубоя за титлата на Световното клубно първенство срещу Пари Сен Жермен отбеляза два гола и подаде за попадението на Жоао Педро.

Звездата на „сините“ остави следа и с националния отбор. Палмър стана едва вторият англичанин, отбелязал гол във финал на Европейско първенство, след като се разписа срещу Испания на Евро 2024.

През настоящия сезон англичанинът продължава силното си представяне с четири гола и две асистенции в първите си седем мача.

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