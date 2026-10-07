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Челси се разделя със спортния си директор

Челси се разделя със спортния си директор

Лорънс Стюарт работи на „Стамфорд Бридж“ през последните четири години

Челси е на път да се раздели със спортния директор Лорънс Стюарт, съобщават BBC и The Telegraph. Решението е взето по взаимно съгласие и е част от преструктурирането на управленския модел на лондонския клуб. 40-годишният Стюарт ще напусне „Стамфорд Бридж“ след близо четири години в клуба. Той пристигна от Монако през 2022 година, а впоследствие изпълняваше функциите на съвместен спортен директор заедно с Пол Уинстанли.

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Сред основните му отговорности бяха финансовото и бюджетното планиране в спортния сектор, развитието на футболната философия и игровия модел на Челси, както и координацията с звеното за данни и анализи.

Според информациите раздялата не е продиктувана от конфликт между Стюарт и останалите членове на ръководството, а се разглежда като естествена следваща стъпка в развитието на структурата на клуба.

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