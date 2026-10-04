Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

Бившият английски нападател Теди Шерингам смята, че Александър Исак (Ливърпул) е по-добър от Ерлинг Холанд (Манчестър Сити). По време на своята кариера 60-годишният Шерингам беше един от най-хладнокръвните голмайстори и носи екипите на Тотнъм и Манчестър Юнайтед.

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„Изключително много харесвам Александър Исак и това, което дава на отбора като централен нападател“, сподели Шерингам. „Очевидно той не беше във формата си миналия сезон, но цялата ситуация в Ливърпул тогава бе сгрешена - дори играта с двама централни нападатели едновременно просто не проработи за никого“, анализа още той.

„За мен той е най-добрият нападател във Висшата лига. Той е феноменален. Бих искал да го видя със „Златната обувка“ тази година - не просто за да изпревари Ерлинг Халанд, а заради начина, по който Исак играе, и глада му за голове“, допълни Шерингам по адрес на шведския национал.