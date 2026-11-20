"Това не е нова сглобка. Това е обещание, което ние дадохме по време на предизборната кампания." Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев пред БНТ, коментирайки избора на новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) с подкрепата на "Прогресивна България", ПП и "Демократична България".

Василев припомни, че изборът на нов ВСС е бил първа точка в предизборната програма на партията. Според него това е важна стъпка към възстановяване на справедливостта в страната, но не означава, че проблемите в съдебната система са решени.

"Това е само първа крачка в един доста дълъг път, който трябва да се извърви", подчерта той.

Лидерът на ПП отбеляза, че досегашният състав на ВСС е управлявал съдебната власт близо девет години, въпреки че мандатът на кадровия орган е значително по-кратък. Според него редовната смяна на състава е необходима, за да не се създават трайни зависимости.

Попитан дали вече има договорка за следващия главен прокурор, Василев категорично отрече.

"Не, никога ние това не сме го поставяли за обсъждане", заяви той.

Председателят на ПП коментира и бюджета за 2027 г., като посочи, че част от предложенията на партията вече са намерили място във финансовата рамка.

Сред тях е увеличаването на данъчното облекчение за работещи родители от 300 на 500 евро, въпреки че първоначалното предложение на формацията е било за 600 евро.

Василев отбеляза и предвиденото изплащане на 75% от обезщетението за майчинство при връщане на работа. ПП обаче ще настоява сумата да достигне 100%.

Особено остър беше коментарът му за финансирането на здравеопазването.

"Това, което виждаме в момента, е абсолютно неадекватно поведение от страна на Министерството на здравеопазването", заяви Василев.

Той настоя и за придвижване на законодателните промени, които да задължат частните болници да провеждат търгове за закупуване на лекарства. По думите му това би спестило над 100 млн. евро на здравната система.

Василев подчерта, че ПП ще продължи да отстоява предизборните си ангажименти независимо от политическите противоречия с управляващите.