Саудитска Арабия започва сериозно да ограничава огромните си разходи във футбола. След няколко години на безпрецедентни инвестиции, привличане на световни звезди и договори за стотици милиони евро, Кралството променя стратегията си и поставя финансовата устойчивост пред безконтролното харчене.

Саудитска Арабия намалява спортните инвестиции след години на рекордни разходи

Промяната вече се усеща в Саудитската професионална лига (SPL), където клубовете получават все по-строги ограничения за разходите. Според испанското издание AS за сезон 2026/27 отборите няма да могат да отделят повече от 75% от приходите си за първия състав. През следващия сезон ограничението ще бъде намалено до 70%.

Целта е повече средства да бъдат насочвани към инфраструктура, академии и развитието на местни футболисти, вместо да се влагат основно в скъпоплатени чуждестранни звезди.

Това е сериозна промяна за първенство, което през 2023 година започна мащабна кампания за привличане на някои от най-големите имена в световния футбол. Кристиано Роналдо, Карим Бензема, Неймар и Садио Мане бяха сред звездите, които избраха Саудитска Арабия пред европейските първенства заради колосалните заплати.

По-малко пари за трансфери

Първите признаци на новата политика вече са видими на трансферния пазар. Според данни на ФИФА, цитирани от Semafor, саудитските клубове са похарчили 407 милиона долара за международни трансфери през лятото на 2026 година. Това е най-ниската сума от началото на мащабната кампания през 2023 година.

Средната цена на привлечен футболист е намаляла с около една трета спрямо 2023 година, докато приходите от продажби на играчи са достигнали рекордните 105 милиона долара.

Показателен е и случаят с Ал Насър. Клубът на Кристиано Роналдо е изправен пред сериозни финансови ограничения и според публикации в международните медии е получил указания да финансира нови трансфери със собствени спонсорски и търговски приходи. Задълженията на клуба са надхвърлили 800 милиона саудитски риала, или приблизително 213 милиона долара.