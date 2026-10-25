Саудитска Арабия намалява спортните инвестиции след години на рекордни разходи

Саудитска Арабия се превърна в един от най-влиятелните фактори в световния спорт чрез мащабните инвестиции на своя Публичен инвестиционен фонд. След години на агресивна експанзия обаче кралството започва да ограничава разходите и да преразглежда част от своите проекти.

PIF, ръководен от престолонаследника Мохамед бин Салман, е основен инструмент в стратегията за намаляване на зависимостта на страната от приходите от петрол. Активите на фонда се оценяват на повече от 840 милиарда евро, а между 16 и 18 милиарда са били насочени към спортна инфраструктура, спонсорски договори, придобиване на клубове и организиране на големи събития.

Новата стратегия на фонда за периода 2026 - 2030 година обаче поставя акцент върху ефективността и устойчивата възвръщаемост. Това означава край на безконтролното харчене и по-внимателен подбор на бъдещите инвестиции.

„Фондът преминава от период на бърз растеж към нова фаза на устойчиво създаване на стойност, с фокус върху максималното въздействие и повишаването на ефективността на инвестициите“, обявиха от PIF.

Управителят на фонда и председател на Нюкасъл Ясир Ал-Румаян също потвърди, че се извършва преглед на действащите инвестиции и споразумения. Решението идва на фона на политическата нестабилност в Близкия изток и необходимостта част от финансовите ресурси да бъдат насочени към други приоритети.

Един от най-видимите примери за промяната е LIV Golf. Веригата беше създадена през 2022 година като конкурент на традиционните PGA Tour и European Tour и привлече големи имена като Джон Рам, Брукс Коепка и Брайсън Дешамбо. След милиарди евро инвестиции проектът вече е изправен пред сериозна несигурност и търси ново финансиране.

Промени настъпиха и около рали „Дакар“, което се провежда в Саудитска Арабия от 2020 година. Заради нестабилната обстановка надпреварата беше преместена за настоящото издание и ще включва етапи в Европа и Мароко. Организаторите обаче планират завръщане в кралството през 2028 година, тъй като договорът е удължен до 2030-а.

Формула 1 също беше засегната от регионалното напрежение, след като стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени. Държавната петролна компания Aramco остава глобален партньор на шампионата и спонсор на Астън Мартин, без до момента да е обявила промяна в своите ангажименти.

Футболът вероятно ще остане сред основните приоритети на Саудитска Арабия. Кралството инвестира сериозно в Нюкасъл и местното първенство, където бяха привлечени звезди като Кристиано Роналдо, Неймар и Карим Бензема. Намаляването на разходите и продажбата на части от някои активи обаче вече се отразяват върху финансовата мощ на клубовете.

Пълно оттегляне от футбола изглежда малко вероятно заради домакинството на Световното първенство през 2034 година и предстоящата Купа на Азия. Суперкупата на Испания обаче ще бъде преместена в Истанбул заради съвпадението с азиатския турнир.

Затруднения има и около амбициите за домакинство на Олимпийски игри. Саудитска Арабия не е сред обявените кандидати за форума през 2036 година, а планираните Азиатски зимни игри през 2029-а в мегапроекта NEOM бяха отложени заради проблеми със строителството.

Тенисът е друга област, в която саудитското присъствие остава значително. PIF е партньор на ATP и присъства в името на световната ранглиста, както и сред спонсорите на редица големи турнири. В същото време Six Kings Slam беше преместен за края на декември, Next Gen ATP Finals напуснаха страната, а Финалите на WTA бяха прехвърлени от Рияд в Индиън Уелс.

Корекции се наблюдават и при бойните спортове и снукъра. Саудитска Арабия прие големи боксови срещи, включително двубоя между Тайсън Фюри и Олександър Усик, но част от предстоящите събития бяха преместени или отложени. Богатият турнир по снукър пък беше отменен само две години след началото на обявеното десетгодишно споразумение.

Всичко това не означава край на саудитското влияние в спорта. По-скоро страната преминава към нов модел, при който инвестициите ще бъдат по-селективни и тясно обвързани с дългосрочните икономически и политически цели на кралството.