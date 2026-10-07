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Формула 1 може да се завърне в Африка с Гран при на Руанда

Формула 1 може да се завърне в Африка с Гран при на Руанда
АП/БТА

Кандидатурата предвижда изграждането на нова писта край Кигали, а състезанието може да влезе в календара през 2030 година

Формула 1 се приближава до дългоочакваното си завръщане в Африка след повече от три десетилетия отсъствие. Руанда е оптимистично настроена, че може да получи домакинство на състезание през следващите години, твърди The Times.

Последната надпревара от шампионата на африканския континент е Гран при на Южна Африка през 1993 година.

След разговори с представители на различни държави кандидатурата на Руанда се очертава като сериозна възможност. Като потенциална година за провеждането на първото състезание се обсъжда 2030-а.

Вече се разработват планове за изграждането на нова писта в близост до столицата Кигали. Към момента обаче няма окончателно споразумение или официално потвърдена дата.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън от години настоява Формула 1 да се завърне в Африка. Британецът нееднократно е споделял, че иска да участва в състезание на континента, преди да прекрати кариерата си.

Хамилтън ще бъде на 45 години през 2030-а, ако плановете за домакинство на Руанда бъдат реализирани.

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали и президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем също подкрепят идеята шампионатът отново да включва състезание в Африка.

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