Никола Цолов: Вярвам, че един ден ще карам във Формула 1

Българският автомобилен пилот Никола Цолов вярва, че вече е готов да направи следващата голяма крачка в своята кариера и да се състезава във Формула 1. През този сезон 19-годишният състезател прави фурор във Формула 2, където е втори в генералното класиране и записа цели 6 победи.

Официално: Цолов има две състезания, за да се пребори за титлата във Формула 2

„Чувствам се подготвен за Формула 1. Това е една моя мечта и се надявам да се случи. Може да стане догодина, а нямам нищо против и през 2028 г. Така ще имам повече време за подготовка. Вярвам, че ще стигна дотам някой ден в живота си", заяви Цолов в интервю за предаването „Арена Спорт".

През август родният състезател се качи на болида на Ред Бул от миналия сезон, което беше най-близкият му досег с Формула 1 досега. „Усещането беше много познато, което ми беше странно. Не ми отне време да свикна с колата. Разбира се, това е момент, който съм чакал цял живот. Бях изпълнен с много еуфория, с много емоции. Все едно целият ми живот с едно мигане го видях и осъзнах докъде съм стигнал“, разказа Никола.

„Повечето сезони съм ги започвал с въпроса дали ще карам и следващата година. Това означава, че винаги съм бил под напрежение да се справям добре, за да мога да си осигуря средства. За мен е важно как използваш това напрежение - дали като гориво, или като стрес“, каза още пилотът на „Кампос Рейсинг".