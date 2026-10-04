Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Никола Цолов: Вярвам, че един ден ще карам във Формула 1

Никола Цолов: Вярвам, че един ден ще карам във Формула 1
БТА

Използвам напрежението като гориво, а не като стрес, разказва 19-годишният състезател

Българският автомобилен пилот Никола Цолов вярва, че вече е готов да направи следващата голяма крачка в своята кариера и да се състезава във Формула 1. През този сезон 19-годишният състезател прави фурор във Формула 2, където е втори в генералното класиране и записа цели 6 победи.

Официално: Цолов има две състезания, за да се пребори за титлата във Формула 2

„Чувствам се подготвен за Формула 1. Това е една моя мечта и се надявам да се случи. Може да стане догодина, а нямам нищо против и през 2028 г. Така ще имам повече време за подготовка. Вярвам, че ще стигна дотам някой ден в живота си", заяви Цолов в интервю за предаването „Арена Спорт".

През август родният състезател се качи на болида на Ред Бул от миналия сезон, което беше най-близкият му досег с Формула 1 досега. „Усещането беше много познато, което ми беше странно. Не ми отне време да свикна с колата. Разбира се, това е момент, който съм чакал цял живот. Бях изпълнен с много еуфория, с много емоции. Все едно целият ми живот с едно мигане го видях и осъзнах докъде съм стигнал“, разказа Никола.

„Повечето сезони съм ги започвал с въпроса дали ще карам и следващата година. Това означава, че винаги съм бил под напрежение да се справям добре, за да мога да си осигуря средства. За мен е важно как използваш това напрежение - дали като гориво, или като стрес“, каза още пилотът на „Кампос Рейсинг".

 

 

Още по темата

Цолов след драмата в Баку: Това е голяма лична победа

Цолов след драмата в Баку: Това е голяма лична победа

Цолов остава в битката за титлата във Формула 2

Цолов остава в битката за титлата във Формула 2

Съперникът на Никола Цолов си осигури място във Формула 1

Съперникът на Никола Цолов си осигури място във Формула 1

Ралф Шумахер поиска шанс за Никола Цолов във Формула 1

Ралф Шумахер поиска шанс за Никола Цолов във Формула 1

Ред Бул ще реши бъдещето на Никола Цолов след няколко месеца

Ред Бул ще реши бъдещето на Никола Цолов след няколко месеца

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

От неизвестността до трофея „Яшин“: Футболната приказка на Возиня

От неизвестността до трофея „Яшин“: Футболната приказка на Возиня

Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

Водещи

Втори моторист загина за деня, този път софиянец в Банско

Втори моторист загина за деня, този път софиянец в Банско

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

  • Преди 9 минути
Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

  • Преди 15 минути
Правителството в Йемен започна мащабна офанзива срещу хутите

Правителството в Йемен започна мащабна офанзива срещу хутите

  • Преди 17 минути
Военна операция в Черно море: Хеликоптери „Кугър“ и ВМС локализираха изоставен кораб

Военна операция в Черно море: Хеликоптери „Кугър“ и ВМС локализираха изоставен кораб

  • Преди 28 минути
От неизвестността до трофея „Яшин“: Футболната приказка на Возиня

От неизвестността до трофея „Яшин“: Футболната приказка на Возиня

  • Преди 37 минути
Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия

Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия

  • Преди 42 минути
Русия заплаши с нови удари по Киев

Русия заплаши с нови удари по Киев

  • Преди 44 минути
Акция в София: Четирима дилъри в капана на полицията за ден

Акция в София: Четирима дилъри в капана на полицията за ден

  • Преди 53 минути
Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

  • Преди 1 час
Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

  • Преди 1 час
Поредица от земетресения разтърсиха Турция

Поредица от земетресения разтърсиха Турция

  • Преди 1 час
Гледат при закрити врата мярката за неотклонение на арестувания за убийството на Илиян Филипов

Гледат при закрити врата мярката за неотклонение на арестувания за убийството на Илиян Филипов

Кандев след като Картофа се предаде: Той отправя измислени обвинения срещу мен

Кандев след като Картофа се предаде: Той отправя измислени обвинения срещу мен

Опозицията в РСМ скочи на Мицкоски: Български паспорти, фирми и блокиран път към ЕС

Опозицията в РСМ скочи на Мицкоски: Български паспорти, фирми и блокиран път към ЕС

  • Преди 2 часа