Михаил Александров: Всичко за завръщането на ЦСКА на „Българска армия“ е готово

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров увери, че подготовката за дългоочакваното завръщане на стадион „Българска армия“ върви по план. Всички необходими документи са подадени, а клубът очаква единствено официалния лиценз от Българския футболен съюз.

„Документално всичко е готово. Единствено чакаме лиценза от федерацията. Имаме уверението, че това ще се случи в следващите един-два дни. Нямаме притеснения. Подали сме документите, всичко е изрядно и вървим по план“, заяви Александров пред предаването „Арена спорт“ по БНТ.

Техническият директор благодари на всички, участвали в реконструкцията на съоръжението. По думите му клубът е положил огромни усилия, за да ускори необходимите процеси и да позволи на отбора и привържениците да се завърнат възможно най-скоро в своя дом.

„Клубът и всички работещи в него направиха и невъзможното, за да изградят мултифункционален стадион, който покрива критериите за четвърта категория на УЕФА. Работим денонощно, за да ускорим всеки процес. Знаем каква е еуфорията сред феновете и колко силно е желанието им да влязат на този стадион“, добави той.

Представители на УЕФА вече са направили оглед на „Българска армия“ във връзка с предстоящите домакинства на ЦСКА в Лигата на конференциите. Според Александров европейската централа е дала изключително висока оценка на новото съоръжение.

„От УЕФА заявиха, че ще ни дават за пример как трябва да изглежда стадион на европейски клуб с капацитет под 20 000 зрители“, разкри техническият директор.

На стадиона продължават последните довършителни дейности и тестове на различните системи. Александров изрази надежда, че привържениците няма да усетят липси при първото домакинство, въпреки че част от работата по съоръжението ще продължи и след завръщането на отбора.

„Остават някои технически неща и имаме доста тестове, за да може стадионът да функционира в пълния си блясък. Ще направим всичко възможно феновете да не открият никакви липси. Зад моята работа стоят усилията на страшно много хора. Всеки от тях свърши страхотна работа и резултатът се вижда“, подчерта Александров.

Основната цел на клуба е била да съхрани духа и историята на стария стадион, като едновременно с това предложи модерна инфраструктура и европейско изживяване. Техническият директор е убеден, че обновената „Армия“ ще се превърне в най-доброто футболно съоръжение в страната.

„Публиката ще получи познатото историческо усещане, но при напълно различна инфраструктура. Опитахме да запазим емоциите от старата „Армия“, но искаме да дадем на феновете европейско изживяване, удобство и всички привилегии на един модерен стадион. Те трябва да почувстват, че отборът им има най-хубавия стадион в България“, каза още той.

Александров разкри, че по време на строителството са възниквали множество трудности, включително заради местоположението на стадиона в центъра на София. Освен футболния терен комплексът разполага със спортна зала, музей и възможности за организиране на различни събития и концерти. Музеят обаче няма да бъде отворен веднага.

„Предизвикателства имаше не през дни, а през часове. Стадионът се намира в сърцето на София и само това е достатъчно, за да определим строежа като специален. Имаме страхотна зала и музей, който за съжаление още не можем да отворим. Съоръжението може да приема и концерти, стига подобна инвестиция да има смисъл за клуба“, обясни директорът.

Михаил Александров коментира и представянето на ЦСКА в Европа. „Червените“ загубиха с 1:2 от Монако, а след това завършиха 2:2 при гостуването си на Нордселанд. Според него отборът е заслужавал повече точки в първите си два двубоя.

„Не бих казал, че има разочарование. Заслужавахме да спечелим повече точки и срещу Монако, и срещу Нордселанд, но понякога футболът е суров и несправедлив. Надявам се в следващите мачове късметът да бъде с нас“, заяви Александров.

В заключение техническият директор подчерта високите стандарти в ЦСКА и заяви, че единственият истински успех за клуба е шампионската титла.

„Ръководството, треньорът и футболистите са успешни, когато ЦСКА е шампион. Аз съм юноша на този клуб и още от първия ден са ме учили, че второто място не е успех и няма с какво да се гордеем“, завърши Михаил Александров.