Михаил Александров: Всичко за завръщането на ЦСКА на „Българска армия“ е готово
„Червените“ очакват единствено лиценза от БФС
Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров увери, че подготовката за дългоочакваното завръщане на стадион „Българска армия“ върви по план. Всички необходими документи са подадени, а клубът очаква единствено официалния лиценз от Българския футболен съюз.
„Документално всичко е готово. Единствено чакаме лиценза от федерацията. Имаме уверението, че това ще се случи в следващите един-два дни. Нямаме притеснения. Подали сме документите, всичко е изрядно и вървим по план“, заяви Александров пред предаването „Арена спорт“ по БНТ.
Техническият директор благодари на всички, участвали в реконструкцията на съоръжението. По думите му клубът е положил огромни усилия, за да ускори необходимите процеси и да позволи на отбора и привържениците да се завърнат възможно най-скоро в своя дом.
„Клубът и всички работещи в него направиха и невъзможното, за да изградят мултифункционален стадион, който покрива критериите за четвърта категория на УЕФА. Работим денонощно, за да ускорим всеки процес. Знаем каква е еуфорията сред феновете и колко силно е желанието им да влязат на този стадион“, добави той.
Представители на УЕФА вече са направили оглед на „Българска армия“ във връзка с предстоящите домакинства на ЦСКА в Лигата на конференциите. Според Александров европейската централа е дала изключително висока оценка на новото съоръжение.
„От УЕФА заявиха, че ще ни дават за пример как трябва да изглежда стадион на европейски клуб с капацитет под 20 000 зрители“, разкри техническият директор.
На стадиона продължават последните довършителни дейности и тестове на различните системи. Александров изрази надежда, че привържениците няма да усетят липси при първото домакинство, въпреки че част от работата по съоръжението ще продължи и след завръщането на отбора.
„Остават някои технически неща и имаме доста тестове, за да може стадионът да функционира в пълния си блясък. Ще направим всичко възможно феновете да не открият никакви липси. Зад моята работа стоят усилията на страшно много хора. Всеки от тях свърши страхотна работа и резултатът се вижда“, подчерта Александров.
Основната цел на клуба е била да съхрани духа и историята на стария стадион, като едновременно с това предложи модерна инфраструктура и европейско изживяване. Техническият директор е убеден, че обновената „Армия“ ще се превърне в най-доброто футболно съоръжение в страната.
„Публиката ще получи познатото историческо усещане, но при напълно различна инфраструктура. Опитахме да запазим емоциите от старата „Армия“, но искаме да дадем на феновете европейско изживяване, удобство и всички привилегии на един модерен стадион. Те трябва да почувстват, че отборът им има най-хубавия стадион в България“, каза още той.
Александров разкри, че по време на строителството са възниквали множество трудности, включително заради местоположението на стадиона в центъра на София. Освен футболния терен комплексът разполага със спортна зала, музей и възможности за организиране на различни събития и концерти. Музеят обаче няма да бъде отворен веднага.
„Предизвикателства имаше не през дни, а през часове. Стадионът се намира в сърцето на София и само това е достатъчно, за да определим строежа като специален. Имаме страхотна зала и музей, който за съжаление още не можем да отворим. Съоръжението може да приема и концерти, стига подобна инвестиция да има смисъл за клуба“, обясни директорът.
Михаил Александров коментира и представянето на ЦСКА в Европа. „Червените“ загубиха с 1:2 от Монако, а след това завършиха 2:2 при гостуването си на Нордселанд. Според него отборът е заслужавал повече точки в първите си два двубоя.
„Не бих казал, че има разочарование. Заслужавахме да спечелим повече точки и срещу Монако, и срещу Нордселанд, но понякога футболът е суров и несправедлив. Надявам се в следващите мачове късметът да бъде с нас“, заяви Александров.
В заключение техническият директор подчерта високите стандарти в ЦСКА и заяви, че единственият истински успех за клуба е шампионската титла.
„Ръководството, треньорът и футболистите са успешни, когато ЦСКА е шампион. Аз съм юноша на този клуб и още от първия ден са ме учили, че второто място не е успех и няма с какво да се гордеем“, завърши Михаил Александров.