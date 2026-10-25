На 91 години: Потомък на братя Миладинови гласува в Охрид

91-годишният Ангел Куртелов от Охрид упражни правото си на глас на днешните президентски избори в България. Той е потомък на видните български възрожденци Димитър и Константин Миладинови и не пропуска възможност да участва в изборния процес.

Според разпространената информация Куртелов е най-възрастният македонски българин, който продължава редовно да упражнява избирателното си право.

Въпреки напредналата си възраст той отново отиде до избирателната секция в Охрид, за да даде своя вот.

Българските граждани в Северна Македония могат да гласуват в седем града - Скопие, Битоля, Прилеп, Охрид, Кавадарци, Кочани и Струмица.

Към момента не се съобщава за проблеми при отварянето на изборните секции в страната, а гласуването протича нормално.

На президентските избори в България право на глас имат около 6,59 милиона души. В страната са разкрити 9373 избирателни секции, като в 2249 от тях са осигурени по две машини за гласуване.

Общият брой на машините в страната е 11 622. Извън България са разкрити още 613 секции, като в 242 от тях е предвидено машинно гласуване.