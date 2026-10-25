Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

Необичайна ситуация предизвика усмивки по време на изборния ден в Турция, след като мъж обърка машината за гласуване с климатик.

Куриозният момент беше показан в репортаж на bTV.

На кадрите се вижда как избирателят влиза в помещението и пита присъстващите: "Машината там ли е?".

След като получава утвърдителен отговор, той се насочва към мястото, но вместо да застане пред машината за гласуване, се озовава пред климатика, разположен непосредствено до нея.

Объркването е забелязано веднага, а един от присъстващите го поправя с думите: "Не, това е климатик".

Случката се превърна в един от любопитните моменти от изборния ден, показани в телевизионния ефир.