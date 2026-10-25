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Временна организация на движението в столицата заради президентските избори

Временна организация на движението в столицата заради президентските избори
БТА

Ограниченията засягат паркирането около „Арена 8888 София“ и движението по бул. „Цар Освободител“ и бул. „Асен Йорданов“

Временна организация на движението се въвежда в София във връзка с изборите за президент и вицепрезидент, съобщиха от Столичната община.

От 08:00 ч. до приключване на транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, превозващи членове на комисиите. Ограничението обхваща двете платна на алеята, свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул. „Манастирска“, от северната и източната страна на зала „Арена 8888 София“, както и прилежащите паркинги на залата.

Вечерта в София ще бъдат въведени ограничения на движението заради транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии. От 19:00 ч. до приключване на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването на превозни средства по двете платна на бул. „Цар Освободител“ между пл. „Атанас Буров“ и ул. „Г. С. Раковски“. Ограничението ще се прилага само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

От 20:00 ч. до приключване на транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии ще бъде забранен престоят и паркирането по двете платна на алеята, свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул. „Манастирска“, от северната и източната страна на зала „Арена 8888 София“. Изключение ще се допуска за автомобилите, превозващи членове на комисиите, се посочва още в съобщението.

От 20:00 ч. в участъка на бул. „Асен Йорданов“ между пл. „Площад на авиацията“ и бул. „Шипченски проход“ няма да се допуска престой и паркиране на превозни средства до приключване на транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии. Ограничението няма да важи за автомобилите, с които се превозват членове на комисиите.

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